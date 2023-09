Philipp von Ditfurth/dpa Von der Leyen: Bleiberecht für Ukrainer wird bis März 2025 verlängert (Strasbourg, 13.9.2023)

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch in ihrer diesjährigen »State of the Union«-Rede Maßnahmen gegen den Import chinesischer Elektroautos in Aussicht gestellt. Wie von der Leyen mitteilte, verdächtigt die Kommission China, die Produktion der Fahrzeuge auf »unfaire« Weise zu subventionieren. Sie lässt dies jetzt penibel untersuchen. Je nach Resultat könnten zukünftig Strafzölle auf den Import batteriebetriebener Kfz aus der Volksrepublik verhängt werden. Spontanes Lob für von der Leyens Vorstoß gab es von EU-Parlamentsabgeordneten etwa von der CSU, Manfred Weber, sowie den Grünen, Anna Cavazzini. Zu Vorsicht mahnte lediglich der SPD-Handelspolitiker Bernd Lange.

Von der Leyen nutzte ihre Rede zunächst für das in Brüssel übliche Selbstlob, etwa dafür, dass die EU-Kommission unter ihrer Leitung den European Green Deal oder auch – nach der Covid-19-Pandemie – den Wiederaufbaufonds Next Generation EU auf den Weg gebracht hatte. Sie kündigte zudem neue Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft an. So will sie etwa ein Paket zur Förderung der Windkraftnutzung in Europa vorlegen; unter anderem sollen die teils exzessiv langen Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Mario Draghi, Exchef der Europäischen Zentralbank (EZB), werde eine Analyse zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU erstellen, teilte die Kommissionspräsidentin mit.

Weitere Schritte will die Kommission in puncto Migration unternehmen. Einerseits soll die Einwanderung qualifizierten Arbeitspersonals gefördert werden, um den Fachkräftemangel zu lindern. Andererseits kündigte von der Leyen eine internationale Konferenz an, auf der der Kampf gegen »Menschenhandel« forciert werden soll, der unter den Bedingungen brutal abgeschotteter Grenzen oft die einzige Chance für Flüchtlinge darstellt, in der EU Zuflucht zu suchen. Lediglich ukrainische Flüchtlinge sollen weiterhin per se in der EU bleiben dürfen. Auch das hat jedoch seine Grenzen: Von der Leyen kündigte eine Verlängerung des Bleiberechts für Ukrainer bis März 2025 an. Was danach folgt, ist ungewiss.