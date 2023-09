New York. NFL-Profi Aaron ­Rod­gers hat sich nur wenige Minuten nach seinem Debüt als Quarterback der New York Jets verletzt. Trainer Robert Saleh sprach im Anschluss an den Sieg gegen die Buffalo Bills am Montag abend (Ortszeit) vom Verdacht auf einen Achillessehnenriss bei dem 39 Jahre alten Neuzugang. Damit wäre die Premierensaison von Rodgers bei den Jets bereits beendet.

Der Spielmacher wurde im vierten Spielzug gegen die Bills regelkonform zu Boden gerissen und konnte danach nicht weiterspielen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie er mit in einen Stützschuh verpacktem linken Fuß zum Röntgen gebracht wurde. Kurz darauf teilten die Jets mit, Rodgers könne die Partie nicht fortsetzen. Mit Zach Wilson als Ersatzspielmacher gewannen die Jets ihr Heimspiel nach Verlängerung dennoch 22:16. (dpa/jW)