Essex. Der Dartsweltverband PDC scheint die Konkurrenz einer Fußballeuropameisterschaft in Deutschland nicht zu fürchten. Die PDC setzte die Team-WM für das Jahr 2024 von 27. bis 30. Juni an und will das Turnier erneut in Frankfurt am Main austragen, wie der Verband am Montag bei seiner Kalenderveröffentlichung mitteilte. Die vier Tage beim sogenannten World Cup of Darts finden damit im Zeitraum der EM (14. Juni bis 14. Juli) statt. Als Austragungsort ist die Eissporthalle vorgesehen. (dpa/jW)