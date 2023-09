Sirotti/IMAGO Die Killerwespen von Jumbo-Visma am Anstieg

Angesichts des sensationellen Triumphs der deutschen Basketballer bei der Weltmeisterschaft am vergangenen Sonntag versagen alle bereits so schön zurechtgelegten sprachlichen Superlative, um die am selben Tag in Lekunberri im spanischen Baskenland abgeschlossene zweite Woche der diesjährigen Vuelta a España zu charakterisieren. Denn die hatte es in sich.

Nach dem Ruhetag am vorvergangenen Montag folgte gleich mit der zehnten Etappe das als Fingerzeig auf die Gesamtwertung apostrophierte Einzelzeitfahren in Valladolid. Ungeachtet aller Erwartungen passierte dann aber nur wenig. Der Italiener Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), bereits neunfacher Weltmeister auf Straße und Bahn, dominierte, revanchierte sich für die kürzliche Niederlage im WM-Einzelzeitfahren in Glasgow und verwies Topfavorit Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) souverän auf Platz zwei. Der Belgier machte allerdings einige Sekunden auf seine ärgsten Konkurrenten, Primož Roglič und Jonas Vingegaard vom Team Jumbo-Visma, gut. Sich wie gehofft entscheidend absetzen konnte er aber nicht. Zusätzlich verteidigte der US-Amerikaner Sepp Kuss, ebenfalls für Jumbo fahrend, das Maillot Rojo des Gesamtführenden. In Anbetracht der noch anstehenden hammerharten Bergetappen also auch keine Vorentscheidung.

Die folgenden zwei Tage waren in der Rückschau dann ein Aufgalopp zu etwas Großem. Mit dem ersten spanischen Etappensieg der diesjährigen Vuelta sorgte Jesús Herrada (Cofidis) an der Laguna Negra durch einen tollen Bergaufsprint für Jubelstürme bei den heimischen Fans. Die zwölfte Etappe nach Zaragoza war dann wieder den Sprintern vorbehalten. Was jene uns dort boten, war schon sehenswert. In einem ideal herausgefahrenen Spurt siegte der Kolumbianer Juan Sebastián Molano (Team UAE Emirates). Die Lorbeeren gehörten aber auch zur Hälfte seinem Anfahrer und Teamkollegen Rui Oliveira aus Portugal. Unbemerkt von der Konkurrenz nahm Oliveira, Molano im Windschatten mitziehend, etwa 500 Meter vor dem Ziel richtig Fahrt auf. Mit einem mächtigen Geschwindigkeitsüberschuss rauschten die beiden am völlig verdutzten Sprintzug von Alpecin–Deceuninck vorbei. Die zogen für ihren Kapitän Kaden Groves, Träger des grünen Trikots des besten Sprinters, das Tempo an, konnten aber nichts mehr dagegensetzen. Molano brauchte diesen Sprint aus dem Lehrbuch also nur noch zu vollenden. Dementsprechend ausgelassen feierten die beiden im Zielraum ihren Coup. Es folgte am Freitag die 13. Etappe. Mit der Ankunft am mythischen Pyrenäenpass Col du Tourmalet auf 2.115 Metern machte die Vuelta einen Abstecher nach Frankreich. Die Königsetappe der 78. Vuelta sollte ein Spektakel werden und hielt ihr Versprechen. Die verhältnismäßig kurzen 135 Kilometer mit über 4.000 reinen Höhenmetern sahen die totale Dominanz von Jumbo-Visma. Den Tagessieg sicherte sich Jonas Vingegaard vor Sepp Kuss und Primož Roglič.

Damit aber nicht genug. Durch das permanente Tempodiktat und wiederholte Attacken fuhren sie die Konkurrenz in Grund und Boden. Das Gesamtklassement verschob sich dadurch so sehr zu ihren Gunsten, dass sie aktuell die ersten drei Plätze der Gesamtwertung belegen. Nicht unwahrscheinlich, dass sich an dieser Situation bis zum Ziel in Madrid nichts mehr ändern wird. Es wäre ein Novum in der Geschichte der Grand Tours. Da beim Radsport aber Triumph und Drama immer eng beieinander liegen, sollte es heuer bei der Spanien-Rundfahrt auch nicht anders sein. Denn der große Traum der Titelverteidigung von Remco Evenepoel zerstob bereits nach knapp 50 gefahrenen Kilometern, als der Belgier der angeschlagenen Geschwindigkeit der »Killerwespen« nicht mehr folgen konnte. Für ihn ein schwarzer sportlicher Freitag. Mit über 27 Minuten Rückstand kroch er, von Mannschaftskollegen flankiert, deutlich gezeichnet ins Ziel. Einen Tag nach dieser Klatsche antwortete der Belgier sportlich, holte nach einer langen Flucht souverän den Tagessieg sowie das gepunktete Trikot für den besten Bergfahrer. Genauso machte er Sonntag weiter, stets offensiv und auf Krawall gebürstet. Fährt er weiter so unbekümmert und offensichtlich von der Last des Titelverteidigers befreit, lässt das sehr attraktive Etappen in der letzten Woche der Vuelta erwarten.