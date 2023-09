Silas Stein/dpa So einfach zu bedienen, dass auch Faschisten die modernen Möglichkeiten nutzen

Alles kriegen sie raus: Führende Köpfe faschistischer Netzwerke und auch einzelne Neonazis nutzen seit Jahren öffentliche Plattformen, um Spenden einzusammeln. Die Finanzierungswege reichen dabei von Überweisungen auf reguläre Bankkonten über Bezahlplattformen wie Paypal oder Patreon bis hin zu verschiedenen Kryptowährungen. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Papier des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (Cemas) sowie aus einem Bericht des Bayerischen Rundfunks (BR) vom selben Tag hervor. Demnach ergab die Auswertung von mehr als 400 Kanälen im Messengerdienst Telegram einen entsprechenden Datensatz, der von September 2016 bis Mai 2023 reichen soll.

»Rechtsextreme werben offen um Spenden und verwenden dabei meist ihren echten Namen«, heißt es im Bericht des BR. Der 44seitige Cemas-Report »Where’s the Money at? Rechtsextreme Spendenfinanzierung über Telegram« nennt unter anderen den vor der deutschen Justiz in die Türkei geflohenen Neonaziinfluencer Attila Hildmann sowie den Chef der faschistischen »Identitären Bewegung« (IB), Martin Sellner. Auf Hildmanns Kryptowährungskonten habe sich die »größte Summe an Einzahlungen« in diesem Bereich feststellen lassen. In Bitcoin, Ethereum und Lite­coin wurden laut Cemas an Hildmann insgesamt 74.267,60 Euro gezahlt. 63.255,99 Euro seien allein dessen Bitcoin-Konten zuzurechnen, heißt es in dem Papier. An die IB sollen über diese Wege insgesamt 139.148 Euro im untersuchten Zeitraum gezahlt worden sein.

Bei der bloßen Feststellung belassen es allerdings weder Cemas noch die Journalisten des öffentlich-rechtlichen BR. Letztere nahmen die Ergebnisse ihrer Recherche zum Anlass, selbst tätig zu werden. 109 Bankverbindungen in Form von IBAN sowie 38 Paypal-Konten haben laut Bericht vom Montag Reporter des Senders bei den jeweiligen Dienstleistern »im In- und Ausland« abgefragt. Dabei habe der Sender »auch auf die Hintergründe der Konto- und Accountinhaber hingewiesen«, nämlich dass diese Neonazis seien. Konkret sei dabei »zum Beispiel auf Berichte von Verfassungsschutzbehörden« verwiesen worden.

Das Problem: Dessen öffentliche Etikettierungen haben offenbar Gewicht. Der private Onlinefinanzdienstleister Paypal habe »bis Redaktionsschluss zehn Accounts deaktiviert, darunter mehrere aus dem Umfeld der Identitären Bewegung«, berichtete der BR. Weitere Kundenkonten würden noch geprüft. Einzelne Banken hätten dem Sender geantwortet, dass abgefragte Konten teils schon gesperrt worden seien, bevor sich die Reporter meldeten. Für den Cemas-Experten Dittrich sei die Schlussfolgerung klar: »Wenn Finanzdienstleister schon nach einfachen Presseanfragen Konten dicht machten, könnten auch die Behörden E-Mails an Banken schreiben und dafür sensibilisieren, wer dort Konten betreibt«, forderte er gegenüber dem BR.

Sowohl Cemas als auch der Bayerische Rundfunk berufen sich explizit auf ein Papier der Bundesregierung aus dem Jahr 2022, dem sogenannten Aktionsplan Rechtsextremismus. Darin heißt es, die Regierung von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen wolle »rechtsextremistische Netzwerke zerschlagen«. Dafür sollen unter anderem die Geldquellen von Faschisten »ausgetrocknet« werden. »Denn ohne Finanzmittel gibt es keine Propaganda und keine Aktivitäten, um Menschen zu radikalisieren und zu rekrutieren«, weiß die Bundesregierung laut dem Papier. Allerdings nennt dieses als lukrative Einnahmemöglichkeit für Neonazis »Konzerte, Festivals, Musikprodukte, Kampfsportveranstaltungen und E-Commerce/Ladengeschäfte für Szenebekleidung und Merchandise«. Die beiden Berichte vom Montag sollen da wohl auch in Berlin als Wink mit dem Zaunpfahl aufgefasst werden, wo der Staat noch aktiver werden müsse.

Tatsächlich gibt es einen guten Grund, warum – wie der BR-Bericht bemängelt – weder das von Nancy Faeser (SPD) geleitete Bundesinnenministerium noch der Inlandsgeheimdienst auf solche Anbieter »einwirken«: »Dafür fehlt es an einer Rechtsgrundlage.« Bis diese vorliegt, bleibt es also selbsterklärten Assistenten der Staatsgewalt überlassen, Druck auf Finanzinstitutionen auszuüben, in der Hoffnung, der rechten Szene einen Schlag zu versetzen.

Bei Antifaschistinnen und Antifaschisten könnte die Freude über dieses Vorgehen gegen Neonazis und ihr zahlungsbereites Publikum jedoch nur von kurzer Dauer sein. Schließlich ist keineswegs ausgeschlossen, dass sich jene Hilfssheriffs als nächstes zum Kampf gegen »Linksextremisten« berufen fühlen.