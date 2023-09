Christian-Ditsch.de Betonen, was eint: Michael Mäde-Murray (geboren am 10. April 1962 in Karl-Marx-Stadt, gestorben am 8. September 2023 in Berlin)

Zum letzten Mal trafen wir uns am 13. Juli im Rahmen der Veranstaltung »Ist Die Linke noch zu retten?«. Wie seit geraumer Zeit bei allen Treffen mit Micha musste ich mich beherrschen, um nicht zu zeigen, wie mich der immer weiter fortschreitende Verfall seines Körpers erschütterte. Wenn wir dann aber miteinander redeten, hatte ich das Gefühl: Er wird es schaffen. Wer so klar ist in seinen Gedanken, so scharfsinnig, immer mit einer Portion Humor, der kann doch nicht schon gehen. Den brauchen doch noch so viele; angefangen bei Natalija Mäde-Murray, der Liebsten, wie es in seinen wunderbaren Gedichten immer wieder heißt. Doch konnte ich mich nicht dagegen wehren, nach dem ­Lesen der abschließenden Zeilen seiner letzten E-Mail, die er mir am 25. August sendete, wieder und wieder zu denken: Er hat sich verabschiedet. Du wirst ihn nie wieder sehen. »Ich wünsche euch viel Kraft«, schrieb er, »Umarmung von Michael.« Und dennoch traf es mich wie ein Schlag, als Stefan Huth mich anrief und mir sagte, dass Micha am 8. September verstorben sei. Nur 61 Jahre war er alt.

Geboren wurde er am 10. April 1962 in Karl-Marx-Stadt. Sein Vater, Hans Dieter Mäde, war langjährig Chef der Defa. Michael studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen »Konrad Wolf« in Potsdam-Babelsberg Filmwissenschaften und Dramaturgie. Er war als Dramaturg und künstlerischer Leiter tätig und nach der »Wende« zunächst als Kaufmann in verschiedenen Medienunternehmen. Letztlich war er vor allem Künstler. »Ein Blick zurück / schon ohne Angst. / Zellgitter wachsen. / Aus Erinnerung / läuft der Motor leer. / Der Krieg ist nah«, schreibt er in »Traum ohne Deutung«, Gedichte 2023. In wenigen Zeilen die Welt beschrieben. So ohne Illusionen über den Weltzustand und über eigene Chancen. Und doch kämpfend bis zum buchstäblich letzten Atemzug. »Ein Unbeugsamer«, schrieb Arnold Schölzel anlässlich des 60. Geburtstags in der jungen Welt über Micha.

Ein gutes Jahr nach diesem runden Geburtstag, am 22. April 2023, nahm er, wie meist in den letzten Jahren, als Gast an der Bundeskonferenz der Kommunistischen Plattform (KPF) teil. Er bat, nicht zu spät in der Diskussion sprechen zu können. Bis zum Ende der Versammlung würde er nicht durchhalten. Liest man heute, was er zu sagen hatte, so ist es ein Vermächtnis. Unter den gegenwärtigen Bedingungen sei es wichtig, darüber nachzudenken, wie man den geistigen Freiraum in diesem Land verteidigen könne. Dazu gehöre, in der Friedensbewegung die Gemeinsamkeiten zu betonen und nicht das, was trennt. Er betrachtete die Kommunisten in diesem Land, die nicht nur in der KPF organisiert sind, und stellte fest, dass es hierzulande keine Kommunisten gebe, die Waffenlieferungen an die Ukraine sinnvoll fänden. Das sei eine wichtige Gemeinsamkeit.

Micha hat den geistigen Freiraum in diesem Land mit seiner, mit unserer Zeitung junge Welt auf vorzügliche Weise verteidigt. Von 2007 bis 2020 war er nicht zuletzt für die jW-Ladengalerie verantwortlich. Wie viele hervorragende Veranstaltungen wider den Zeitgeist hat es in den 13 Jahren gegeben. Podiumsdiskussionen, Lesungen, Vorträge und wie viele Ausstellungen namhafter Künstlerinnen und Künstler. Wie viele Bücher wurden verkauft. Und wieviel Antiimperialismus, Antikapitalismus, Antifaschismus, wieviel Internationalismus und Solidarität wurden in dieser Ladengalerie »produziert«? – Immer verbunden mit dem Namen Michael Mäde-Murray. Er hat die Konzepte ebenso entworfen und realisiert, wie er Dienst an der Kasse tat. Zu exzellenter inhaltlicher Arbeit befähigt, war er sich für keine Kleinarbeit zu schade.

Noch eines muss gesagt werden: Micha und ich waren nicht immer in Freundschaft verbunden. Es gab Zeiten, da hielten wir nicht viel voneinander. Micha war mir zu radikal und ich ihm demzufolge zu artig. Das Leben, der gemeinsame Feind, hat uns zueinander geführt. Wir haben uns – ich benutze diesen Begriff bewusst – bedingungslos vertraut. Es ist ein nicht zu beschreibender Verlust, für alle, die ihn respektierten, denen er Genosse war, die ihn gern hatten, dass er nun von uns gegangen ist. Und doch bleibt er!