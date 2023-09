Evelyn Hockstein/Pool/REUTERS Partnerschaft per Handschlag: Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman Al Saud und Indiens Premier Narendra Modi (Neu Delhi, 9.9.2023)

Die ökonomisch wohl wichtigsten Ergebnisse wurden beim G20-Gipfel am vergangenen Wochenende in Neu-Delhi nicht während der offiziellen Verhandlungen im Namen der G20 erzielt, sondern am Rande des Treffens sowie auf Initiative einzelner Mitgliedstaaten. Zentral waren die Ankündigungen zum einen von sieben Staaten und der EU, einen Wirtschaftskorridor aus Indien über die Arabische Halbinsel nach Europa zu schaffen, zum anderen seitens der Bundesregierung, neuartige Kredite der Weltbank für sogenannte Entwicklungsländer zu ermöglichen.

Schienen, Pipelines, Kabel

Der India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC), wie der Wirtschaftskorridor in kompletter Bezeichnung heißt, soll Indien ökonomisch enger an Europa binden und dabei sowohl mit Chinas Neuer Seidenstraße rivalisieren als auch dazu beitragen, Neu-Delhi politisch fest in die antichinesische Front zu integrieren, die der Westen gegen die Volksrepublik schmiedet. Dazu sollen die Eisenbahn- und die Schiffsverbindungen ausgebaut werden, um den Handel zwischen den Beteiligten zu beschleunigen; geplant ist ein östlicher Zweig, der aus indischen Häfen auf dem Seewege bis zur Arabischen Halbinsel führt, und ein nördlicher, der von dort nach Europa reicht. Er soll über Jordanien und Israel verlaufen. Parallel werden Unterseekabel für Datenübertragung und Stromtransport gelegt und Pipelines gebaut, um grünen Wasserstoff nach Europa zu leiten. Beteiligt sind die USA, Indien, Deutschland, Frankreich, Italien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie die EU.

Die Planungen für den IMEC gehen einem AP-Bericht zufolge auf den Besuch von US-Präsident Joseph Biden im Juli vergangenen Jahres in Dschidda zurück, mit dem Washington seine spürbar beschädigten Beziehungen zu Riad zu kitten und den Einfluss Russlands und Chinas in Saudi-Arabien zurückzudrängen suchte. Im Mai dieses Jahres kamen dann Vertreter der USA, Indiens, Saudi-Arabiens sowie der Vereinigten Arabischen Emirate zusammen, um die ersten Details festzuklopfen. Konkret ist zum Beispiel geplant, »grünen« Wasserstoff aus Israel nach Europa zu leiten. Unklar bleibt allerdings die Finanzierung. Der saudische Kronprinz Muhammad bin Salman nannte in Neu-Delhi die Zahl von 20 Milliarden US-Dollar. Ob sich dies auf das Gesamtvolumen oder den saudischen Beitrag bezieht, war zunächst nicht erkennbar.

Indien hat eigene Pläne

Und während selbst transatlantisch gesinnte Kommentatoren einräumen, dass sich in den vergangenen Jahren so manches lautstark angekündigte westliche Großprojekt in heiße Luft aufgelöst hat, ist auch ungewiss, ob der östliche Strang des IMEC wirklich im Sinne der EU und der USA wirken würde. Indien hat seinen Handel mit Saudi-Arabien und den Emiraten in den vergangenen Jahren stark ausgebaut – er übertrifft den deutsch-saudischen bzw. deutsch-emiratischen Handel um ein Mehrfaches –, und Indien will das fortsetzen. Kronprinz bin Salman und Premierminister Narendra Modi trafen am Montag weitere Vereinbarungen dazu. Indien entwickle sich »zu einem bedeutenden Player in Mittelost«, konstatierte im Juni das US-Fachblatt Foreign Policy. Das gilt als eine der Ursachen dafür, dass das Land der BRICS-Erweiterung nicht zuletzt um Saudi-Arabien und die Emirate zugestimmt hat. Es wird kaum Einwände haben, sich beim Ausbau seiner Stellung auf der Arabischen Halbinsel von den westlichen Mächten finanziell unterstützen zu lassen.

Unabhängig davon hat die Bundesregierung in Neu-Delhi angekündigt, der Weltbank rund 300 Millionen Euro zur Verfügung stellen zu wollen, um es ihr zu ermöglichen, die Vergabe zusätzlicher Kredite im Wert von bis zu 2,4 Milliarden Euro zu hebeln. Entwicklungsländer sollen sie nutzen, um etwa in erneuerbare Energien oder Impfstoffe zu investieren. Es geht Berlin darum, die Bedeutung chinesischer Kredite an Entwicklungsländer zu reduzieren. Aus demselben Grund drang US-Finanzministerin Janet Yellen in Neu-Delhi darauf, neue Mittel für den Internationalen Währungsfonds (IWF) bereitzustellen. Freilich soll das so geschehen, dass eine Erhöhung der chinesischen Stimmquoten vermieden werden kann. China hält zur Zeit Stimmrechtsanteile von 6,08 Prozent – weniger als Japan (6,14 Prozent) und ohnehin als die USA (16,5 Prozent). Dabei soll es nach dem Willen des Westens auch bleiben.