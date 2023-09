Angel Garcia/ZUMA Wire/imago Starker Wille nach Unabhängigkeit: Teilnehmer einer Demonstration in Barcelona am Montag

In Barcelona sind am Montag Hunderttausende Menschen zusammengekommen, um den Nationalfeiertag Kataloniens zu begehen. Rund 800.000 Teilnehmer zählten die Organisatoren von der Katalanischen Nationalversammlung. Rund 115.000 waren es laut der Guàrdia Urbana. Die Demonstranten forderten einmal mehr das Recht auf Selbstbestimmung der Region. Dabei erklang der mittelalterliche Ruf zur Mobilisierung »Via Fora!« (Weg hinaus) als Slogan.

Die Präsidentin der Katalanischen Nationalversammlung, Dolors Feliu, sprach neben weiteren katalanischen Persönlichkeiten und erklärte: »Europa schaut auf die spanische EU-Ratspräsidentschaft, die durch die Wahlen erschüttert wurde, und hört heute auch unsere Rufe nach Unabhängigkeit.« Sie wiederholte auch die Forderung, die zur Zeit den Politikern in Madrid Kopfzerbrechen bereitet: Es könne nur ein Regierungsbündnis mit der sozialdemokratischen PSOE geben, wenn es direkt zur Erlangung der Unabhängigkeit Kataloniens führe. Da diese Position in ihrer Radikalität jedoch nicht von allen Parteien geteilt wird, die für die Unabhängigkeit sind, betonte sie, dass auch die katalanischen Parteien sich erst einig sein müssten.

Tatsächlich kamen alle drei Parteien, die sich für die Unabhängigkeit der spanischen Region einsetzen, getrennt zur Demonstration, berichtete der Radiosender Cadena SER. Die Sozialdemokraten von der katalanischen Regionalpartei Republikanische Linke Kataloniens (ERC), die Liberalen von Junts per Catalunya (JxCat) und die Linken der CUP sind sich nicht einig, welche Strategie sie am besten gegenüber dem spanischen Staat verfolgen sollen. Die Partei des exilierten Expräsidenten Carles Puigdemont (JxCat) hatte aus diesem Grund im Oktober die Koalitionsregierung von Katalonien verlassen. Nun scheint es für die Partei neue Hoffnung auf die Möglichkeit einer Amnestie zu geben, die bereits bei der Wahl der spanischen Parlamentspräsidentin der PSOE offenkundig wurde.

Sánchez fehlen nur wenige Stimmen, um eine Regierung zu stellen. Dafür ist er ausgerechnet auf die Stimmen von JxCat angewiesen, deren Vetreter sich in Exil abgesetzt hatten, als die Repressionen des spanischen Staates gegen sie wegen des Unabhängigkeitsreferendums zu stark wurden. Die Chefs von ERC und anderen Organisationen der Zivilgesellschaft dagegen kamen ins Gefängnis, wurden aber während der letzten Regierungsperiode von Sánchez begnadigt und kamen wieder frei. Und überhaupt: Einer rechten Regierung mit der PP können die katalanischen nationalistischen Parteien eigentlich nur feindlich gegenüber stehen. Deshalb erscheint die Forderung der JxCat nach »Unabhängigkeit oder Wahlen«, die Feliu in ihrer Ansprache verlautbarte, ziemlich unrealistisch. Vielmehr wird es um »Amnestie oder Wahlen« gehen. Die Präsidentin von JxCat, Laura Borràs, erklärte den anwesenden Medien bei der Demonstration, dass die Katalanen »keine Amtseinsetzung (von Sánchez) fordern, sondern die Unabhängigkeit«.

Die sogenannte »La Diada«, die am 11. September gefeiert wird, erinnert an den Tag, an dem im Jahr 1714 Barcelona während des Spanischen Erbfolgekrieges von den Bourbonen erobert wurde. Dieser Feiertag wird seit dem 18. Jahrhundert begangen, seit 2012 organisiert die Assemblea eine Pro-Unabhängigkeits-Demonstration, bei denen die Werte einer zukünftigen katalanischen Republik im Mittelpunkt stehen: Freiheit, Sprache, Land und Souveränität. Der Demonstrationszug endet am Spanien-Platz in Barcelona, der von der Unabhängigkeitsbewegung Platz des ersten Oktobers genannt wird. Das war der Tag, an dem im Jahr 2017 das von der Zentralregierung in Madrid für illegal erklärte Referendum stattfand. Auch in zahlreichen weiteren Orten feierten die Katalanen ihren Nationaltag. Selbst in Berlin organisierte die Vertreterin der katalanischen Regierung in Deutschland einen kulinarischen Empfang sowie Konzerte. Dabei erklang auch die katalanische Hymne.