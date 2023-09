Jürgen Heinrich/imago Vielerorts ist die wirtschaftliche Lage prekär, auch im Waggonbau (Eberswalde, 23.5.2016)

Wünsche und Appelle standen im Mittelpunkt der 19. Lausitzkonferenz, die die Bezirke des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Sachsen und Berlin-Brandenburg am Dienstag im sächsischen Niesky veranstalteten.

Angesichts der Ende August endgültig verkündeten Schließung des Traditionsunternehmens Waggonbau Niesky mochten Optimismus und Aufbruchstimmung unangebracht scheinen. Allerdings legten die Redner am Vormittag dar, dass die Lausitz den Strukturwandel schaffen müsse und könne. Markus Schlimbach, Vorsitzender des DGB-Bezirks Sachsen, betonte, dass die Beschäftigten des Waggonbau Niesky nicht vergessen würden. Für die rund 200 Mitarbeiter, die derzeit in einer Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft einer ungewissen Zukunft entgegensehen, sollten neue Arbeitsplätze gefunden werden. Kathrin Uhlemann, parteilose Oberbürgermeisterin von Niesky, appellierte an potentielle Investoren, den Standort zu übernehmen.

Dass in der Kleinstadt mit knapp 10.000 Einwohnern positive Entwicklungen für Beschäftigte möglich seien, zeige das Beispiel der Milchwerke, so Markus Schlimbach: Dort hätten die Mitarbeiter mit gewerkschaftlicher Unterstützung in kurzer Zeit einen Betriebsrat gewählt und einen Tarifvertrag ausgehandelt. »Seitdem gab es bereits mehr als zwanzig Prozent Lohnerhöhung, was die Belegschaft enorm motiviert.« Die Entwicklung in diesem kleineren Betrieb müsse auf die Region übertragen werden, denn es komme darauf an, im laufenden Strukturwandel tariflich bezahlte und mitbestimmte Arbeitsplätze zu etablieren. In der vom DGB bereits seit 1995 veranstalteten Lausitzkonferenz sehen Schlimbach und Nele Techen, stellvertretende Vorsitzende des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg, ein wichtiges Forum für den Austausch von Akteuren aus Gewerkschaften, Betriebsräten, Politik, Wissenschaft und Unternehmen. Wünschenswert wäre die Einrichtung gewerkschaftlicher Transformationsbeiräte, so Schlimbach, doch deren Realisierung sei noch weit entfernt. Man werde aber weiter Druck machen.

Techen stellte klar, dass die Lausitz viel Potential an Arbeitskräften habe, das besser genutzt werden müsse. So gehe es darum, Frauen, Jugendliche und Zugewanderte mit ihren jeweiligen Voraussetzungen stärker zu fördern bzw. Ausbildungen anzubieten, damit der Nachwuchs in der Region bleibe. Dem schloss sich Oberbürgermeisterin Uhlemann weitgehend an. Der Kampf für die Region beinhalte den Einsatz für gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen, da sich nur so die Zukunft sichern lasse. Sie wies darauf hin, dass es neben dem »Sorgenkind« Waggonbau durchaus noch ein produzierendes Stahlwerk in Niesky gebe, ebenso viele kleinere Unternehmen. Die anstehende Energiewende müsse angepackt und gestaltet werden. »Ich stelle eine große Offenheit bei vielen gegenüber dem Strukturwandel fest«, sagte sie.

Gewerkschaftliche Kernthemen stellte Stefan Körzell heraus, Mitglied im geschäftsführenden Bundesvorstand des DGB. So habe der Gewerkschaftsbund bundesweit eine Kampagne zur Stärkung der Tarifbindung auf den Weg gebracht, da sie das A und O für gute Arbeitsbedingungen sei. »Wo nach Tarif gezahlt wird, fühlen sich Menschen wohl.« Drei Jahre nach Inkrafttreten des Strukturstärkungsgesetzes zeige sich, was noch zu tun bleibe, um die Transformation zum Erfolg zu führen. Die Lausitz müsse auch nach der Energiewende eine zentrale Rolle in diesem Sektor spielen – nur nicht mehr mit dem Abbau der Braunkohle, sondern beim Ausbau der Nutzung regenerativer Energiequellen. Sie werde Industrieregion bleiben, so Körzell. Es müsse vor allem ein stufenweiser Wandel gelingen, also der Aufbau neuer Strukturen und Arbeitsplätze, bevor die Kohleförderung endgültig eingestellt werde.

Die ganztägige Lausitzkonferenz mit rund 200 Teilnehmern wurde mit vier Fachforen und Diskussionsrunden unter anderem mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) sowie dem Lausitzbeauftragten des Landes Brandenburg, Klaus Freytag, bis zum späten Dienstag nachmittag fortgesetzt.