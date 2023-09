Sven Hoppe/dpa Einer Meinung: Karl Nehammer und Markus Söder am Dienstag in München

»Mehr Wien statt Berlin«: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Dienstag bei einer Pressekonferenz in München im Anschluss an eine Kabinettssitzung des Bayerischen Ministerrats seine Losung in Sachen Abschottungspolitik verkündet. An der Sitzung nahmen der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer und sein Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) teil. Man war angereist, um im Rahmen der Sitzung Maßnahmen zur Begrenzung der »unkontrollierten Zuwanderung« zu diskutieren, die alle drei Politiker für dringend notwendig halten, erklärte Söder.

Er und Nehammer bestätigten sich auf dem Treffen ihre gegenseitige Zuneigung: Österreich sei in Sachen Migrationspolitik »fast zu einem Vorbild geworden«, es träfen sich »Verbündete im Geiste«, so Söder. Umgekehrt sei Bayern ein »verlässlicher Partner«, wie der Bundeskanzler beteuerte; man habe »viele Phasen der Bewährung erlebt«.

Auch darüber hinaus war der Tenor der Gespräche klar: Mehr »Grenzschutz« soll her und eine bundesweit »restriktivere Migrationspolitik«. Zu den konkreten Maßnahmen, die man anstrebe, gehört demnach ein »Sonderrückführungsprogramm«, bei dem allerdings unklar blieb, was es enthalten soll. Weiter müssten nach Ansicht Söders »Sonderaufnahmeprogramme«, die, wie zum Beispiel im Falle Afghanistans, die Einreise aus bestimmten Regionen erleichtern sollen, beendet werden. Ebenfalls schwebte dem CSU-Parteivorsitzenden die Erweiterung der Liste sogenannter sicherer Herkunftsstaaten auf »alle Maghrebstaaten« (also inklusive Libyen) vor. Diese Forderung ist von FDP bis AfD ein Dauerbrenner beim momentanen Überbietungswettbewerb in Sachen Abschottungspolitik, ebenso Abschiebungen per Eilverfahren.

Schließlich bekräftigte Söder das besonders perfide Vorhaben, abgelehnten Asylsuchenden in Bayern bald per »Chiplösung« nur noch den Zugang zu einem bestimmten Warenkorb zu gestatten, statt ihnen finanzielle Sozialleistungen zuzubilligen. All das liest sich wie eine Konkretisierung des »Deutschland-Pakts gegen eine unkontrollierte Zuwanderung«, den Söder am Freitag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gefordert hatte.

Es ist kein Zufall, dass die Inspiration aus Österreich kommt. Das Land hatte im ersten Halbjahr dieses Jahres einen starken Rückgang der Asylanträge zu verzeichnen. So wurde laut der Wiener Tageszeitung Standard im Juni 2023 ein Rückgang um fast 50 Prozent im Vergleich zum Juni des Vorjahres registriert. Das lässt sich in erster Linie auf raschere Rückführungen und verstärkte Grenzkontrollen zurückführen, die die schwarz-grüne Regierung in Reaktion auf erhöhte Asylsuchendenzahlen im vergangenen Jahr implementierte.

ÖVP und CSU profilieren sich bei dieser Gelegenheit aus ein und demselben Grund: Es ist Wahlkampf. Durch die Übernahme ausländerfeindlicher Rhetorik von rechten Scharfmacherparteien will man die eigenen Umfragewerte aufpolieren, den anderen »das Wasser abgraben«. Die ÖVP muss vor den im nächsten Jahr anstehenden Landratswahlen in Österreich tatsächlich zittern. Dort führt die rechte FPÖ in einer Wahlumfrage des Instituts INSA vom vergangenen Sonnabend als stärkste Partei mit 29 Prozent, abgeschlagen dahinter die jetzige Kanzlerpartei mit 23 Prozent. Die FPÖ forderte zuletzt in Fortführung der EU-Logik, nach der Internierungslager für Flüchtlinge kommen sollen, eine »Festung Österreich« und ist Stichwortgeber der österreichischen Abschottungspolitik.

Und auch die CSU muss sich bei den bevorstehenden Landtagswahlen im Oktober behaupten. Zwar sind zuletzt die Zustimmungswerte des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten, Hubert Aiwanger (Freie Wähler), nach der sogenannten Flugblattaffäre gestiegen. Söder selbst steht allerdings von seiten der AfD unter enormen Druck. Diese legte laut einer Onlineerhebung von Civey am Donnerstag um vier Prozentpunkte auf 17 Prozent zu, während die CSU zwei Prozentpunkte verlor.

Unterdessen lässt sich auch auf Bundesebene ein Wettlauf nach rechts beobachten. Zuletzt machten die CDU-Politiker Jens Spahn und Michael Stübgen mit Vorstößen auf sich aufmerksam, nach denen eine »Pause« bei der angeblich »völlig ungesteuerten Asylmigration« nötig sei. Doch das Phänomen ist keine Sache der Konservativen. Führende Sozialdemokraten schlugen am Freitag gegenüber dem Spiegel in dieselbe Kerbe und sprachen sich für eine »härtere Asylpolitik« aus.