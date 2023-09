Felix Hörhager dpa/lby Kalter Abriss: Koalition hinterlässt Trümmerlandschaft

Die Statik wackelt kräftig, es ist Feuer unterm Dach. Kurz, eine Stornierungswelle hat den deutschen Wohnungsbau erfasst. Ein neuer Höchststand sei seit Datenerhebung 1991 erreicht worden, so das kapitalnahe Ifo-Institut aus München am Dienstag. Im August hätten der Institutsumfrage zufolge 20,7 Prozent der befragten Baufirmen von eingestampften Projekten berichtet, nach knapp 19 Prozent im Vormonat. Mitverantwortlich, wen wundert’s: die Ampelkoalition.

Die Gründe? Sind bekannt: rasant steigende Baukosten, deutlich höhere Zinsen. Ferner belasteten »verschärfte Energiesparvoraussetzungen die Kalkulation der Bauherren«, wurde Klaus Wohlrabe, Leiter Ifo-Umfragen, gleichentags in einer Mitteilung zitiert. Richtig sei zwar, einige Betriebe hätten noch gut gefüllte Auftragsbücher. Indes meldeten bereits mehr als 44 Prozent der Branchenunternehmen einen Auftragsmangel, gleichfalls der höchste Wert seit mehr als 30 Jahren. Schlimmer noch – Wohlrabe: Für das zweite Halbjahr 2023 befürchteten Baufirmen »mehrheitlich weitere Geschäftsrückgänge«.

Jan-Marco Luczak (CDU) pflichtet bei: »Die Spirale von immer strengeren und kostenintensiven Baustandards muss gebrochen werden«, meinte der baupolitische Sprecher seiner Unionsfraktion im Bundestag am Dienstag zu jW. Wenn Bauen nicht günstiger werde, sei Wohnen bald unbezahlbar. Und ein Investitionsstopp die logische Folge.

Rolf Bosse, Geschäftsführer des Mietervereins in Hamburg, erwiderte gegenüber dieser Zeitung: »Die Wohnungsbauflaute war absehbar.« Projekte, die die Rendite der Investoren nicht erfüllten, landeten in der Schublade. Aber: Baukräne und Betonmischer könnten wieder in Schwung kommen. Wie? Gemeinnützige Träger wie Stiftungen, Kirchen, Sozialverbände, nicht zuletzt Bund, Länder und Kommunen müssten einspringen, selbst bauen. Jetzt. Das sieht die mietenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Caren Lay, ähnlich. Zudem müsse das Bundeskabinett die »Neue Wohngemeinnützigkeit« rasch auf den Weg bringen, »damit finanziell strauchelnde Bauherren die Option bekommen, steuererleichtert weiterbauen zu können«. Mit unbefristeter sozialer Bindung, betonte Lay.

Apropos Steuern. Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GdW, forderte am Dienstag auf jW-Anfrage, die Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent zu senken und verbilligte Zinsen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau zu vergeben. »Der Staat mag etwas Steuern verlieren, wenn aber gar nicht gebaut wird, verliert er alles.« Und überhaupt: Wohnungsunternehmen hätten politische Sonntagsreden satt, definitiv.

Wie reagiert das Bundesbauministerium auf die Misere? Beschwichtigend. Bis 2027 würden etwa Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau von 18,15 Milliarden Euro bereitgestellt, hatte es jüngst geheißen. Eine Rekordsumme. Völlig unzureichend, befand Gedaschko. Lediglich eine Kompensation für die Kostenexplosion im Bausektor – »ohne quantitative Effekte«.

Die bitter nötig wären. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) hatte bereits am Dienstag in ihrem Jahresbericht klargemacht: Für immer mehr Familien sei Wohnraum schlicht nicht mehr bezahlbar, sie landeten bisweilen auf der Straße. Hierzulande drohe akut eine »Verstetigung der Wohnungslosigkeit«.

Es scheint fast so, politisch Verantwortliche fackelten den Wohnungsbau ab. Bis auf die Grundmauern. Oder: die Ampelkoalition, ein Abrissunternehmen.