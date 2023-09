Lisa Marie David/REUTERS Dennis Schröder (mit Ball) verfolgt von Vanja Marinković

Schon vor der WM hab ich’s gewusst. Ich habe von dem Finale der Deutschen gegen Serbien sogar geträumt, mehrmals. Mein Wunschgegner. Wer hätte dazwischenfunken können? Klar, die Letten und Welt- und Europameister Spanien. Den USA traute ich alles und nichts zu, Frankreich traute ich nicht über den Weg, und Russland durfte nicht mal an der Qualifikation teilnehmen. Kanada galt es zu beachten, Slowenien hielt ich für komplett lukadončićabhängig.

Frankreich überstand wie erwartet nicht mal die Vorrunde. Eine Klatsche gegen Kanada, knappe Niederlage gegen Lettland, nur gegen den Libanon reichte es gerade mal so. Zuwenig. Spanien erging es schon in der zweiten Runde nach Niederlagen gegen Lettland und Kanada ähnlich. Dann verlor im Viertelfinale Litauen gegen die Serben, Slowenien scheiterte an Kanada. Alles verlief nach Plan. Die deutschen Siege gegen Lettland und die Vereinigten Staaten waren ganz bestimmt keine Überraschungen, sie waren logische Konsequenz. Anders als im Fußball gibt es derzeit im deutschen Basketball hungrige junge Talente. Dass der DFB ausgerechnet am Tag eines der größten Erfolge in der jüngeren deutschen Sportgeschichte den Fußballbundestrainer Hans-Dieter Flick entlässt, spricht Bände. Die Angst, dass andere Sportarten der Königsdisziplin den Rang ablaufen könnten, ist berechtigt, dafür gibt es Beispiele zuhauf (in Argentinien galt Fußball bis zum WM-Gewinn jahrelang als Verlierersport).

Das Finale am Sonntag hielt, was es versprach. 48 Jahre nach dem legendären »Thrilla in Manila« zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier um den Titel der Schwergewichts-WM, einem der härtesten Fights der Boxgeschichte vor 25.000 Zuschauern. Diesmal gab es in Manila nur halb so viele Zuschauer. Wie damals standen die Chancen fifty-fifty. Obwohl Deutschland auf Weltniveau nie eine Basketballmacht war.

Können Sie sie sich noch an den Block des Argentiniers Rubén Wolkowyski erinnern, im WM-Halbfinale von Indianapolis 2002? Ohne den hätte Deutschland das WM-Finale gegen Jugoslawien gespielt, das die Argentinier schließlich nach Verlängerung verloren. Deutschland hat sich seit der Nürnberger-Welp-Gnad-Ära (EM-Gold 1993) stetig weiterentwickelt. Siebter bei Olympia 2020 in Tokio, vergangenes Jahr EM-Bronze im eigenen Land. Es war einfach an der Zeit. Dass Deutschland die WM unbesiegt gewonnen hat (wie Spanien die letzte im Finale gegen Argentinien) ist kein Zufall. Der Ex-Braunschweiger (mittlerweile gehört ihm die halbe Stadt), Ex-Wolfenbütteler und MVP des Turniers, Dennis Schröder, hatte im Semifinale gegen die USA keinen einzigen Ballverlust, machte dafür aber drei schwerwiegende Fehler, die im Resultat allerdings untergingen. Auch im Finale gab es diese Aussetzer. Unterm Strich blieb das Genie: weil Deutschland gewann und Schröder in den letzten Minuten für die entscheidenden Punkte und Pässe verantwortlich zeichnete. Mann des Finales war ganz klar Forward Johannes Voigtmann (Olimpia Milano), der zusammen mit dem Salzgitteraner Daniel Theis komplett Serbiens Small Forward Andreja Milutinović abmeldete und später dann Nikola Milutinov.

Bei beiden Kontrahenten war die Abwehr brillant, der Angriff noch besser. Das dritte Viertel war katastrophal für Serbien, das letzte noch katastrophischer für Deutschland. Individuelle Fehler en masse. Alle 24 Teamplayer waren k. o. Dass Serbien zurückkam, war klar. Dass es nicht zur Verlängerung kam, wie ich dennoch nicht ausschloss, war fast ein Wunder. Als Gudurić einen Dreier zum Ausgleich nicht versenkte, kippte das Match endgültig.

Deutschland ist Basketballweltmeister. Ein Sport, den die Medien in Deutschland von jeher verschmäht haben. Als ich selbst spielte (1973–1988) gab es mit Glück eine 20-Sekunden-Notiz in den Nachtnachrichten der »Tagesschau«, wenn der Bundesligatitel entschieden wurde.

Inzwischen sieht es etwas anders aus. Im Schnitt sahen am Sonntag nachmittag 4,63 Millionen Menschen den 83:77-Finalsieg des deutschen Teams gegen Serbien in ­Manila im ZDF.