IMAGO/ZUMA Wire Pünktlich zum Jahrestag: Wandbild von Víctor Jara mit freundlicher Polizeibegleitung (Santiago de Chile, 10. September 2023)

Am Sonnabend findet das 14. Berliner Hörspielfestival (BHF) statt. Ab elf Uhr vormittags können sich Hörkunstfreaks im Buchengarten der Akademie der Künste am Hanseatenweg mit mehr als 20 kürzeren Stücken wegbeamen lassen, der Eintritt ist frei. Die Regisseure und Produzenten wetteifern um die »brennenden Mikros«, die »Mikroflitzer« und das »zündende Mi­kro«, außerdem gibt es ein Konzert des Berliner GlasBlasSing-Ensembles, einen Audiowalk der Theatergruppe Rimini-Protokoll und eine Diskussion zum Thema »Hörspiel – oder soll man es lassen?«. Übertragen wird das Festival live auf dem Vimeo-Kanal der Akademie der Künste, dem Youtube-Kanal des BHF und im Deutschlandradio-Digitalkanal Dokumente und Debatten auf DAB plus. Das Programm kann hier eingesehen werden: berliner-hoerspielfestival.de

In dieser Woche am Empfangsgerät: Der neue ARD-Radiotatort »Auserwählt« aus Lörben in Sachsen-Unhold. Der Plot liest sich wie ein Aufklärungscomic der Bundeszentrale für politische Bildung, Nancy Ritter wirft sich in ihrem vierten Fall in die Schlacht gegen einen Hass predigenden Priester und Neonazis, Wutbürger und Kriegsgegner (!). Zone halt. Der Dachau-Hubert ist ein Einzelfall, so wie Höcke und die hessische Polizei (MDR 2023, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, 19.05 Uhr, RBB Kultur, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19.05 Uhr, SWR 2, So., 14.05 Uhr, RBB Kultur, 17.04 Uhr, SR 2, 19.03 Uhr, NDR Kultur, Mo., 21.05 Uhr, Bremen 2). Von den Freuden, im antifaschistischen Westen als »Türke« aufzuwachsen, kann der »Schriftsteller, Verleger und Gabelstaplerfahrer Dinçer Güçyeter« erzählen. Joachim Dicks hat den Autor von »Unser Deutschlandmärchen« zum Gespräch geladen (Di., 22.30 Uhr, auf fast allen ARD-Kulturwellen). In der Reihe »Radiowissen« geht es in zwei Beiträgen um »Deutsche in den USA«. Der Autor sucht nach »German Roots« in den Vereinigten Staaten und porträtiert den 1848er Carl Schurz, der unter Präsident Lincoln Karriere machte und als Innenminister ziemlich deutsch »Indianerprobleme« löste (BR 2019, Do., 9.05 Uhr, Bayern 2). Mitten in der Nacht bringt DLF Kultur »Pour en finir avec le jugement de Dieu« (Schluss mit dem Gottesgericht), ein Hörspiel von Antonin Artaud aus dem Jahr 1947, das erwartungsgemäß derart skandalös ausfiel, dass es jahrzehntelang nicht gesendet wurde. Im linken Kanal das französische Original, rechts die deutsche Fassung (RTF 1947/DLF 1997, Fr., 0.05 Uhr). »15 Lieder für Víctor ­Jara« werden in der »Unterhaltung nach zehn« aufgelegt, zu hören sind u. a. er selbst, Franz Josef Degenhardt, Renft und Arlo Guthrie (Fr., 22.04 Uhr, WDR 5). Wenn Sie sich plötzlich im Jahre 1973 wiederfinden und König Sigismund III. von Polen ins Zimmer tritt und sagt »Junger Mann, es wird Zeit, dass Er sich aufrafft!«, dann sind Sie vermutlich der Erzähler im Roman »Sigismund« von Lars Gustafsson, den Sebastian Goy bearbeitet hat (BR 1981, Sa., 15.05 Uhr, Bayern 2). Beim Bayreuth Baroque Opera Festival wird Monteverdis »L’Orfeo« mitgeschnitten, mit Liveelektronik aufgepeppt von Panos Iliopoulos und der Labertasche Rolando Villazón in der Titelrolle (Sa., 19.05 Uhr, BR Klassik). Vor zehn Jahren starb Wolfgang Herrndorf. Miriam Zeh befragt Eingeweihte nach »Leben, Werk, Wirkung« (So., 22.03 Uhr, DLF Kultur), und ab Montag liest August Diehl aus Herrndorfs Lebensendejournal »Arbeit und Struktur« (Argon-Verlag 2013, Mo., 11.10 und 22.30 Uhr, RBB Kultur).