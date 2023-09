imago images/Sovfoto\UIG Doch kein Komponist fürs Sentiment: Sergej Rachmaninow korrigiert Notenblätter

Sergej Rachmaninow ist vielgespielt und wenig bekannt. Aus dem schmalen Werk, dessen nur 45 Opusnummern auf strenge Selbstkritik verweisen, wird wiederum nur ein kleiner Ausschnitt regelmäßig aufgeführt. Wenigstens ab und an hört man die gut einstündige Vesperliturgie, die nicht zum geläufigen Bild vom schwelgerischen Romantiker passt. Das A-Cappella-Werk kommt karg daher, das Grundtempo ist ruhig, nur wenige Abschnitte sind lebhaft, keiner ist wirklich schnell. Zahlreiche Wiederholungen wirken archaisch. Nur der große dynamische Umfang und die Harmonien durch Begleitstimmen verraten, dass man es mit einem Werk des frühen 20. Jahrhunderts zu tun hat. Der Rundfunkchor Berlin verdeutlichte unter der Leitung von Gijs Leenaars die unterschiedlichen Schichten der Komposition und machte hörbar, wie der politisch liberale Rachmaninow sich 1915 eine Erneuerung der russischen Liturgie vorstellte.

Russland blieb Fixpunkt auch während der 24 Jahre, die Rachmaninow nach 1917 noch im Ausland lebte, ohne mit der Sowjetunion zu brechen. Beide während des Berliner Musikfestes (26.8. bis 18.9.) aufgeführten Orchesterwerke entstammen dieser Zeit. Das Israel Philharmonic Orchestra unter Lahav Shani brachte – am 4.9. – die sehr späten »Sinfonischen Tänze« (1940). Es sind eher Schatten von Tänzen, die Rachmaninow hier komponierte. Zitate aus Jugendwerken klingen von fern herein, im Zentrum steht ein schattenhafter, verschrägter Walzer. Das Auftrumpfen am Ende klingt gewollt und verdrängt das Panische zuvor nicht. Shani legte die Struktur der Musik offen, die Verknüpfungen zwischen den Teilen, und widerlegte so die Mär vom Effekthascher Rachmaninow. So arbeitete er den Sinn jeder Phrase heraus, den Reichtum an Klangfarben, damit nebenbei die Qualität seines Orchesters.

Freilich wirkte das Ergebnis ein wenig distanziert – wie eine Partitur unterm Mikroskop. Dies nun kann man der Interpretation der 3. Sinfonie durch das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Wladimir Jurowski nicht nachsagen. Man hört das Werk oft als mondänen Nachkömmling der beliebteren, spätromantischen zweiten – mit neuem Gespür für rhythmische Finessen, doch insgesamt harmloser. Jurowski verdeutlichte – am 2.9. – die modernen Rhythmen und die Instrumentationskunst von Rachmaninows letzter Sinfonie und zugleich, dass die Mittel nicht Selbstzweck sind. Unter der glänzenden Oberfläche verbergen sich tiefe Brüche. Die Zuspitzungen im Zentrum des Kopfsatzes und der Geschwindmarsch, der das Scherzo ersetzt und ins Adagio einmontiert ist, erklingen selten so düster. Auch in diesem Werk wirkt das fröhliche Ende wie ein verzweifelter Willensakt.

Rachmaninow als Katastrophiker des bürgerlichen Zeitalters? Zwei Konzerte mit dem Pianisten Alexander Melnikow – bereits am 27. und 29.8. – ergänzten das Bild. Das erste vermochte nicht völlig zu befriedigen. In der Cellosonate dominierte Melnikow seinen Partner Alexander Rudin, Nadeschda Pawlowa übersteigerte die Romanzen op. 38 zu Opernszenen. Rachmaninows Fassung der Sinfonischen Tänze für zwei Klaviere, von Melnikow und Olga Pasch­tschenko mustergültig gespielt, wirken unvermeidlich blass, wenn man die Orchesterfassung im Ohr hat. Melnikows Soloabend dagegen bewies, dass die äußerste Virtuosität, die Rachmaninow den Pianisten abverlangt, kein Selbstzweck ist. In den Variationszyklen nach Chopin (1902/3) und einem Corelli zugeschriebenen Thema (1931) wird die fremde Musik nicht nur dem eigenen Ton anverwandelt. Auch vermittelte Melnikow, dass die Variationen nicht bloß Stimmungsbilder aneinanderreihen. Sie kennzeichnet, wie vieles von Rachmaninow, der Wechsel zwischen Depression und Aufschwung. Das gilt noch mehr für die neun ­Études Ta­bleaux op. 39, den gewichtigsten Klavierzyklus des Komponisten. Hier ahmt das Klavier häufig Glocken nach, doch ohne die Glaubenszuversicht der zeitlich benachbarten Vespermesse. Ständig drohen Zusammenbrüche. Und wo – wie in der Nr. 6 – Tempo und Tonhöhe gänzlich überdreht angezogen werden, da wird es ungemütlich. Rachmaninow, wie hier glasklar auch bei komplexesten Ballungen gespielt, ist kein Komponist fürs Sentiment.