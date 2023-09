Man wird hellhörig. Die Regierung hat in ihrer Meseberg-Klausur beschlossen, Probleme und Kontroversen innerhalb der Koalition künftig mit »Schalldämpfer« zu lösen. Also nicht zu laut und nicht zu öffentlich. Wie in »Der Pate II«, wo Robert De Niro mehreren seiner Kontrahenten in wirksamer Weise Vorschläge unterbreitet, »die sie nicht ablehnen« können – nicht zuletzt mit Hilfe eines aus Handtüchern improvisierten Schalldämpfers.

In Anbetracht der Frequenz und Heftigkeit der Streitigkeiten innerhalb des Ampelformats bekommt der Schalldämpferbeschluss einen gewissen Reiz. Vorher will es die Regierung indes noch mal mit Aggressionsabbau durch Sport versuchen. Zum Beispiel durch Joggen. Anders gesagt: Der modebetonte Auftritt mit Augenklappe von Kanzler Scholz im Bundestag eröffnet neue Blickwinkel bzw. zeigt ungewohnte Perspektiven dank Sport und Bewegung.