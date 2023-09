Aufleger des Tages: Jarosław Kaczyński

Kacper Pempel/REUTERS Aus dem Weltall zoomt die Kamera auf Jarosław Kaczyński (Warschau, 8.8.2023)

Zur polnischen Schule des Kinos gehören Filme, die tiefe moralische Fragen wälzen, und solche, die sich durch absurden Humor hervortun. »Die Kreuzfahrt« von 1970 etwa genießt noch heute Kultstatus, hier hat jetzt der Wahlkampfstab der Regierungspartei PiS Anleihen gemacht. Ein knapp einminütiger Spot, der am Montag ins Netz gestellt wurde, geht so:

Aus dem Weltall zoomt die Kamera auf Warschau, ein als »deutsche Botschaft« etikettiertes Gebäude. Die liegt übrigens tatsächlich – anders als im Spot dargestellt – auf dem anderen Flussufer. Schnitt. Jarosław Kaczyński sitzt in seinem Büro, als das Telefon klingelt. Eine Stimme auf polnisch und mit deutschem Akzent stellt sich als der deutsche Botschafter vor, der den Auftrag habe, den Bundeskanzler zu Kaczyński durchzustellen. Olaf Scholz wolle mit Kaczyński über das Rentenalter in Polen sprechen (die PiS hat zu einem der Themen bei der parallel zu den Wahlen angekündigten Volksabstimmung das von ihr gesenkte Rentenalter gemacht). Kaczyński schneidet dem Anrufer das Wort ab: »Tusk gibt’s nicht mehr, diese Zeiten sind vorbei«, und legt auf. Eine Anspielung darauf, dass nach einer kürzlich im Regierungsfernsehen TVP ausgegrabenen Gesprächsnotiz von 2011 Angela Merkel mit Donald Tusk über das Rentenalter und dessen »Anpassung an die demographische Situation« gesprochen haben soll. Nur dass Tusk für seinen Plan, das Rentenalter in Polen zu erhöhen, nicht die 2011er Anregung durch Merkel gebraucht hat, weil er dasselbe schon 2007 in seiner Regierungserklärung angekündigt hatte. Von einem »deutschen Rentendiktat« konnte daher keine Rede sein, da brauchte der Neoliberale Tusk keine Nachhilfe aus Berlin.

Es stimmt ja: Wahlspots müssen nicht wahrhaftig sein, schließlich ist auch Wahlwerbung Werbung. Aber ein bisschen Plausibilität könnte nicht schaden.