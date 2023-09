Alexander Ermochenko/REUTERS Ganz gleich, wie sie gewählt hat, für den Westen ist die Stimmabgabe ungültig (Donetzk, 10.9.2023)

In Russland hat der dreitägige »Einheitliche Abstimmungstag« im großen und ganzen die Präsidentenpartei »Einiges Russland« bestätigt. Eine Gesamtauszählung lag am Montag mittag noch nicht vor, aber in den meisten Regionen erhielten die Gouverneurskandidaten der Präsidentenpartei Mehrheiten zwischen 60 und 80 Prozent. So stimmten in Moskau nach offiziellen Angaben 76 Prozent der Wähler für Bürgermeister Sergej Sobjanin, auf Platz zwei lag in großem Abstand Leonid Sjuganow, der Enkel des Chefs der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF). Ausreißer nach oben gab es beispielsweise in der Uralregion Tscheljabinsk, wo angeblich gut 97 Prozent der Wähler für den Vertreter von »Einiges Russland« stimmten, knapp ging es dagegen im Gebiet Archangelsk für die Regierungspartei aus: Sie erhielt hier nur 52 Prozent. Der Hintergrund ist offenbar ein seit Jahren schwelender Konflikt darum, dass Müll aus Moskau in der dünnbesiedelten Region abgekippt werden soll. Auch die in einigen Regionen amtierenden KPRF-Gouverneure wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Die Wahlbeteiligung war sehr unterschiedlich: Sobjanins 76 Prozent errechneten sich auf Grundlage von 3,3 Millionen abgegebenen Stimmen. Das ist für eine Stadt von zehn Millionen Einwohnern – von denen nach langjähriger Erfahrung etwa zwei Drittel im wahlberechtigten Alter sind – ein Anteil von knapp 50 Prozent. In den zentralrussischen Gebieten Tula und Orjol lag die Beteiligung knapp unter 40 Prozent, in Jekaterinburg im Ural nur bei 20. Viele lokale und regionale Medien sprachen in ihren Auswertungen von den »langweiligsten« Wahlen seit Menschengedenken, in denen es nicht um irgendwelche Inhalte gegangen sei, sondern sich die Kandidaten allenfalls gegenseitig beschimpft hätten.

Gewählt wurde auch in den im vergangenen Jahr zu Teilen Russlands erklärten besetzten Gebieten der Ukraine. Generell scheinen hier sowohl die Beteiligung als auch das Ergebnis von »Einiges Russland« überdurchschnittlich gewesen zu sein. Das ist allerdings wesentlich auch ein statistischer Basiseffekt, wie er sich schon bei den Referenden über den Beitritt der Regionen zur Russischen Föderation im Herbst 2022 gezeigt hatte: Der Krieg und die vorherigen Auseinandersetzungen im Donbass haben zu einer politischen Entmischung der Bevölkerung geführt. Wer die ukrainische Seite unterstützte, hat die Region in vielen Fällen schon verlassen. Von einer Atmosphäre politischen Drucks im Vorfeld der Wahl zeugen Vorfälle in der sibirischen Republik Chakassien: Dort gaben bei »Exit Polls« viel mehr Wähler an, für »Einiges Russland« gestimmt zu haben, als die Partei bei der Auszählung Stimmen verzeichnen konnte. Unter diesen Bedingungen kann die relativ niedrige Wahlbeteiligung auch einen gewissen Anteil von Kritikern der Regierung verbergen, die sich von einer Teilnahme nichts versprachen.

Dabei hatten die Wahlen eine Reihe organisatorischer Besonderheiten: Erstens dauerten sie drei Tage – was die technischen Möglichkeiten der »Korrektur« von Ergebnissen erheblich erweitert –, in den neu angeschlossenen Regionen der Südukraine sogar eine Woche, zweitens wurde die zu Pandemiezeiten eingeführte Möglichkeit, aus der eigenen Wohnung heraus elektronisch abzustimmen, beibehalten. Auch hier besteht die Möglichkeit, Resultate zu frisieren.

Im kollektiven Westen wurde insbesondere die Tatsache kritisiert, dass die Abstimmungen auch in den 2022 besetzten Teilen der Ukraine abgehalten wurden. Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth nannte die Wahlen »Potemkinsche Dörfer«, die nur hätten zeigen sollen, dass »alles nach Putins Plan« verlaufe. Was ja auch der Fall war. Die FDP-Abgeordnete Renata Alt verlangte EU-Sanktionen gegen die Organisatoren und Kandidaten in diesen Regionen. Die Wahlen hätten den Zweck gehabt, »die Kollaborateure zu Loyalitätsbekundungen zu veranlassen«. Wozu diese nötig gewesen sein sollen, da die »Kollaboration« ja schon vorher stattfand – und die Ukraine ihrerseits gegen die betreffenden Personen Ermittlungen wegen Landesverrats aufgenommen hat, erläuterte Alt nicht.