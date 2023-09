Evelyn Hockstein/REUTERS Erst verspätete er sich vor der Presse, dann zeigte er sich erschöpft: US-Präsident Joseph Biden (l.) mit seinem vietnamesischen Amtskollegen Vo Van Thuong (Hanoi, 11.9.2023)

Aus der »umfassenden Partnerschaft« wird eine »umfassende strategische Partnerschaft«. Was bereits für das Verhältnis zu Russland und China gilt, soll nun auch die Beziehung zu den USA kennzeichnen. Das ist laut Vietnam News Agency (VNA) das Ergebnis des zweitägigen Besuchs von US-Präsident Joseph Biden in Vietnam. Der Aufenthalt war der erste Staatsbesuch des Präsidenten in dem südostasiatischen Land und erfolgte auf Einladung durch den Generalsekretär der Kommunistischen Partei (KPV), Nguyen Phu Trong. Mit ihm hatte Biden einen umfassenden Meinungsaustausch über die weitere Zusammenarbeit. Auch traf er mit Staatspräsident Vo Van Thuong sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik zusammen. Dabei wurden zahlreiche milliardenschwere Wirtschaftsabkommen unterzeichnet, unter anderem auch ein Abkommen zur Lieferung von Halbleitern und seltenen Erden.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vietnamesischer, US-amerikanischer und anderer internationaler Journalisten zeigten sich Nguyen Phu Trong und Biden sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Besuchs, die in einer gemeinsamen Erklärung festgehalten sind. Biden drückte laut VNA seinen Respekt für Vietnam aus, würdigte die Errungenschaften des Landes in den Bereichen Entwicklung, seine Beiträge zur internationalen Arbeit und die Führungsrolle von Generalsekretär Nguyen Phu Trong.

Die Auslandsagentur Vietnam Plus vermerkte, dass 2022 der wechselseitige Handel in 30 Jahren von etwa 450 Millionen auf 124 Milliarden US-Dollar gestiegen ist und die USA damit Vietnams größter Exportmarkt sind. Außerdem steigen die Direktinvestitionen in US-Dollar in Vietnam rasant. Neu sei, dass auch vietnamesische Unternehmen Milliarden von Dollar in den USA investierten. Hanoi will laut Vietnam Plus auch Maßnahmen wie Änderungen im Steuerrecht und die staatlich finanzierte Unterstützung von Investoren zu Kostensenkung, Personalressourcen und Initiativen zur nachhaltigen Entwicklung verstärken, damit das Land ein attraktiverer Standort für globale Unternehmen wird. Beide Länder wollen die Aktivitäten der Friedenstruppen der Vereinten Nationen, die militärmedizinische Ausbildung, Hilfs- und Rettungsdienste sowie See- und Luftkapazitäten fördern.

Die Ergebnisse zeigen, dass das sozialistische Vietnam seine Zusammenarbeit mit den USA als führender Macht des Kapitals ausbaut. Es präsentierte sich als günstigen Produktionsstandort für US-amerikanische Produkte – als Alternative zu China. So ist Vietnam laut VNA schon jetzt weltweit einer der größten Hersteller von Solarmodulen, die es in die USA und nach Japan exportiert. Während sich das Handeln der USA klar gegen China richtet, zeigt sich auf vietnamesischer Seite der Versuch, eine unabhängige Außenpolitik zu betreiben. In den nächsten Tagen werden in Hanoi auch Vertreter der chinesischen Regierung erwartet.

Teils scheint das US-amerikanische Ansinnen, Vietnam mit der Aussicht auf vielseitige Verstärkung der Zusammenarbeit gegen China in Stellung zu bringen, gefruchtet zu haben. So hatte die Sprecherin des vietnamesischen Außenministeriums, Pham Thu Hang, im Vorfeld des Besuchs einen Anspruch Chinas auf die Paracel- und Spratly-Inseln, die Vietnam für sich beansprucht, zurückgewiesen. Gleichzeit reagierte Hanoi diplomatisch geschickt mit der während des Aufenthalts von Biden nochmals in der Parteizeitung Nhan Dan veröffentlichten Rede des Präsidenten anlässlich des Nationalfeiertags am 2. September. Darin hebt der Staatschef als Grundlagen für den Weg zur nationalen Unabhängigkeit und zum Sozialismus den »globalen Frieden, Freundschaft und Zusammenarbeit« hervor. Weiter betont er, dass Vietnam auf dieser Basis »eine konsequente Außenpolitik der Unabhängigkeit, Autonomie, Diversifizierung und Multilateralisierung der Außenbeziehungen« verfolge.

Biden versicherte: »Die Vereinigten Staaten unterstützen ein starkes, unabhängiges und wohlhabendes Vietnam und möchten die bilateralen Beziehungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, Unabhängigkeit, Souveränität, territorialer Integrität und der politischen Strukturen des jeweils anderen fördern.«