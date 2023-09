Münchner Hauptbahnhof lahmgelegt

Lennart Preiss/dpa Kleiner Schaden, große Wirkung: Reparatur der beschädigten Oberleitung am Bahnhof Laim (7.9.2023)

München. Ein Oberleitungsschaden hat den Zugverkehr in München weitgehend lahmgelegt. Der Münchner Hauptbahnhof sei deshalb »bis auf Weiteres« nicht anfahrbar, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Von Reisen in die bayerische Hauptstadt werde abgeraten. Die Münchner S-Bahn meldete einen Komplettausfall des Verkehrs im ganzen Stadtgebiet. Die Störung werde voraussichtlich erst bis Freitag abend beseitigt. Ob der Fernverkehr am Hauptbahnhof ebenso lang beeinträchtigt bleibt, blieb zunächst unklar. Die Deutsche Bahn riet erst einmal nur für Donnerstag von Reisen ab. Tickets für diesen Tag behalten demnach ihre Gültigkeit; Reisende, die ihre Reise verschieben, »können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen«, hieß es. Die Zugbindung sei aufgehoben. (AFP/jW)