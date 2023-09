Cross Cult Verlag »Eijeijeijei … Berlin erwacht, die lauteste Band der Welt – Motörhead« – Manfred Sexauer, »Musikladen« (1981)

Die Koloration in dunklen Blautönen ist kein Zufall, Mark Irwins und David Calcanos illustrierte Biographie »Motörhead – Der Aufstieg der lautesten Band der Welt« erzählt wie eine Blaupause Lemmys gar nicht mal so steinigen und verschlungenen Weg vom juvenilen Rock ’n’ Roller bis zur stilbildenden Ikone des jungen Metal-Genres. Die Autoren haken kursorisch die bekannten Plotpoints ab: erste lokale Erfolge in Manchester mit den Rockin’ Vickers, sein Umzug nach London, der Job als Roadie bei Jimi Hendrix, der Einstieg bei Hawkwind, mit denen er ersten Starruhm kostet, sein Rausschmiss ausgerechnet wegen Drogenbesitzes, die Gründung von Motörhead, die diversen Wechsel, bis sich die unschlagbare Trioformation mit Philthy Animal Taylor und Fast Eddie Clarke herauskristallisiert, die dann für das Bronze-Label mindestens vier legendäre Alben einspielt. Auf der US-Tour 1981, im Vorprogramm von Ozzy Osbourne, landet »No Sleep ’til Hammersmith« auf Platz eins der UK-Charts, damit ist der Zenit der Band erreicht, und die Autoren dürfen langsam ausfaden.

Es bleibt auf 144 Seiten zu wenig Raum für eingehende Charakterstudien und analytische Exkurse. Aber was das eigentlich Überwältigende an Motörhead war, das immerhin versucht der Comic zu ergründen. Lemmy will »so schnell und bösartig sein wie MC 5«, Philthy stellt eine zweite Bass Drum dazu und groovt trotzdem, und Manager Doug Smith bluten beim Zuhören die Ohren – das ist damals eine medizinisch nicht unbedingt stichhaltige, aber dennoch hartnäckig gebrauchte Umschreibung für mörderischen Schalldruck. Manchmal ist alles so einfach.

Man bekommt in dieser graphisch soliden, die Protagonisten ganz gut abkonterfeienden Comicbio aber auch einen Eindruck vom Unverständnis und der Häme, die der Band noch in den ganz frühen Achtzigern seitens der Musikpresse entgegenschlug. In einem Panel liegt ein New Musical Express auf dem Klo: »Motörhead: Schlechteste Band der Welt«. Im nächsten wischt sich Lemmy damit den Arsch ab.

Dieses Verdikt, das wird angesicht der späteren Auratisierung Lemmys leicht vergessen, war allgegenwärtig. Wenn man in der Schule zugab, ­AC/ DC zu mögen, war man einfach nur ein unberatener Proll, aber wenn man von Motörhead schwärmte, konnte man bei den Connaisseurs einpacken. Dann fraß man auch kleine Dackelwelpen. Und zwar trotz Punk. Punk wurde gerade von der Journaille hochgeschrieben, da konnte man nicht viel falsch machen. Punk war cool. Motörhead nicht. Später hörte man oft, dass Motörhead die einzige Metal-Band gewesen seien – jajaja, ich weiß, eben weil sie gar keine Metal-, sondern bloß eine Rock- ’n’-­Roll-Band waren –, die auch Punks goutiert hätten. Mag schon sein. Mir ist damals kein Punk untergekommen, der uns zur Seite gesprungen wäre, wenn wir uns für Motörhead rechtfertigen mussten.

Ich kann mich noch erinnern, wie mein Bruder, ein immerhin mit Black Sabbath, Led Zeppelin und Kiss sozialisierter Lederjackenträger, bei ihrem »Musikladen«-Auftritt zufällig ins Wohnzimmer stieselte und ungläubig stehenblieb. »Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ja nur Krach.« Und Moderator Manfred Sexauer musste sich in Ironie flüchten, weil er natürlich nicht in seiner eigenen Sendung indigniert über einen Gast den Kopf schütteln durfte. »Eijeijeijei … Berlin erwacht, die lauteste Band der Welt – Motörhead.«

Gegen diesen Widerstand mussten sich Motörhead durchsetzen. Und dank ihrer in der Kloszene vom Comic ironisch auf den Punkt gebrachten stoischen Beharrlichkeit, ist es ihnen schließlich gelungen. Man muss da auch gar keinen Heroismus bemühen, es ist nämlich das Gegenteil, gieriger, unverschnittener, über die Stränge schlagender Hedonismus. Lemmy und Co. machen einfach nur das, was sie machen wollen – auf der Bühne und im Leben.

Neben soliden Basisinformationen vermittelt diese Biographie der frühen Jahre tatsächlich so etwas wie eine Ahnung davon, was diese Band mal ausmachte.