REUTERS/Kacper Pempel US-Soldaten neben einem M1-Abrams-Kampfpanzer auf einer Militärausstellung in Kielce (5.9.2023)

Warschau. Wegen angeblicher Sicherheitsbedenken angesichts des Krieges im Nachbarland Ukraine will Polen seinen Verteidigungsetat erheblich aufstocken. Im kommenden Jahr werde Warschau »137 Milliarden Złoty (rund 30,6 Milliarden Euro) und damit mehr als vier Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben«, sagte Präsident Andrzej Duda am Dienstag laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP. Das ist ein Anstieg gegenüber den bereits in diesem Jahr eingeplanten vier Prozent und weitaus mehr als die von den NATO-Partnern vereinbarten zwei Prozent.

Polen wisse angesichts der »aufkommenden Gefahr« jenseits seiner östlichen Grenze »ganz genau«, dass es sich lohne, »jeden Preis zu zahlen, um sicherzustellen, dass Polen frei, souverän und unabhängig ist und die Polen in Sicherheit leben können«, sagte Duda bei der Eröffnung einer Rüstungsmesse in der südpolnischen Stadt Kielce. Dies hätten die Geschichte und die Erfahrung seine Landsleute gelehrt.

Polen ist ein vehementer Unterstützer der ukrainischen Regierung. Zuletzt hatte Warschau angekündigt, angesichts befürchteter »Provokationen« im Grenzgebiet zu Belarus und »potenzieller Gefahren« durch Söldner der russischen Wagner-Gruppe seine Truppenstärke an der Grenze zum Nachbarland zu erhöhen.

Warschau unterzeichnete zudem mehrere Vereinbarungen über Waffenlieferungen von Panzern und Haubitzen mit den USA und Südkorea. Vergangenen Monat genehmigten die USA den Verkauf von Apache-Kampfhubschraubern im Wert von zwölf Milliarden US-Dollar (elf Milliarden Euro) an Polen. Im Juni erhielt Polen eine erste Lieferung von modernen Abrams-Panzern aus US-Produktion von insgesamt 366 bestellten Panzern. (AFP/jW)