Fußball: Nationalspieler von Panama erschossen

Gustavo Ortiz/dpa Panamaische Auswahl mit Abwehrspieler Gilberto Hernández beim WM-Sieger Argentinien (Buenos Aires, 23.3.2023)

Colón. Ein Fußballspieler der panamaischen Nationalmannschaft ist bei einer Schießerei in seinem Heimatland getötet worden. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler Gilberto Hernández vom Erstligisten Club Atlético Independiente starb nach Angaben der Polizei des mittelamerikanischen Landes am Sonntag in der karibischen Hafenstadt Colón bei einem bewaffneten Angriff auf eine Menschengruppe. Ein mutmaßlicher Täter sei festgenommen worden, teilte die Behörde am Montag mit.

Hintergrund der Tat dürften den Angaben zufolge Auseinandersetzungen zwischen »rivalisierenden Banden« gewesen sein. Sieben weitere Personen wurden demnach verletzt.

Hernández hatte im vergangenen März sein Debüt in der Nationalmannschaft bei einem Testspiel gegen Guatemala gegeben. Wenige Tage später war er Teil der panamaischen Auswahl gegen Argentinien bei dem ersten Freundschaftsspiel des Weltmeisters nach dem Triumph in Katar. (dpa/jW)