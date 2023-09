Spanien: Faschistische Vox in fünfter Region in Koalition

A. Pérez Meca/EUROPA PRESS/dpa

Madrid. Spaniens konservative Volkspartei (PP) und die faschistische Partei Vox haben sich in einer weiteren Region des Landes auf eine gemeinsame Regierungskoalition geeinigt. Die beiden Parteien besiegelten am Montag ihre Zusammenarbeit in Murcia. Die südliche Region ist damit die fünfte von 17 Regionen in Spanien, in denen die Vox an der Macht ist.

Die Volkspartei hatte die Wahlen in Murcia Ende Mai gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Die neue Regierung wird vom amtierenden Regionalpräsidenten Fernando López Miras von der PP angeführt, während Vox die Vizepräsidentschaft sowie die Ministerien für Sicherheit und öffentliche Bauten übernehmen wird.

Mit Vox war nach der Regionalwahl in Andalusien im Dezember 2018 erstmals seit dem Tod des Faschistenführers Francisco Franco im Jahr 1975 wieder eine extrem rechte Partei in ein Regionalparlament eingezogen. Neben ihrer Beteiligung an inzwischen fünf Regionalregierungen haben sie zusammen mit den Konservativen auch eine Reihe von Rathäusern übernommen. (AFP/jW)