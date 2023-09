New York. Die 19jährige US-amerikanische Tennisspielerin Cori »Coco« Gauff hat im Arthur Ashe Stadium in New York ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Im Finale der US Open schlug sie die neue Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus mit 2:6, 6:3, 6:2. Gauffs Spiel war primär defensiv ausgerichtet, bei ihrem Erfolg profitierte sie vornehmlich von den Fehlern sowie einer Oberschenkelverletzung Sabalenkas.

Nach 2:08 Stunden verwandelte Gauff in ihrem nach den French Open 2022 zweiten Major­finale ihren ersten Matchball und sorgte für den ersten US-amerikanischen US-Open-Titel seit 2017, als Sloane Stephens gegen Madison Keys triumphiert hatte. Sie sicherte sich drei Millionen US-Dollar Preisgeld und ist ab Montag Weltranglistendritte. Australian-Open-Siegerin Sabalenka muss hingegen weiter auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel warten, löst aber dennoch ab Montag Iga Świątek als Weltranglistenerste ab. (sid/jW)