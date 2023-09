IMAGO/ABACAPRESS Salma Paralluelo, Alexia Putellas und Jennifer Hermoso (vorn v. l. n. r.) mit WM-Trophäe auf Ibiza (22.8.2023)

In Spanien zeigt sich gerade, welchen Einfluss eine Gesetzesänderung im Sinne des Feminismus auf eine Gesellschaft haben kann. Die spanische Fußballerin und Weltmeisterin Jennifer Hermoso hat am Freitag Strafanzeige gegen den suspendierten Präsidenten des nationalen Fußballverbandes, Luis Rubiales, wegen sexueller Aggression erstattet. Rubiales hatte sie ohne ihre Zustimmung nach der Siegerehrung bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland geküsst. Am Freitag äußerte sich Hermoso auf der Plattform X wie folgt: »Ich fühlte mich verletzt und als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangemessenen Handlung, der ich nicht zugestimmt habe.« Und: »Einfach ausgedrückt, ich wurde nicht respektiert.«

Nun könnte Rubiales, der bereits von der FIFA suspendiert wurde, eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren drohen. Das neue Gesetz für sexuelle Freiheit, bekannt als »Nur ja heißt ja«-Gesetz, sieht drastische Strafen für jegliche nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen vor. Damit soll der gängigen Praxis Einhalt geboten werden, insbesondere Frauen zu belästigen und anzugreifen, ohne dass es zu Verurteilungen kommt – ein strukturelles Gewaltproblem, das jedes Jahr zahlreiche Opfer fordert. Das Gesetz wurde damals als übertrieben heftig kritisiert, die verantwortliche Podemos-Ministerin Irene Montero attackiert. Doch nun sieht man, dass Frauen ein legales Werkzeug besitzen, mit dem sie sich wehren können. Die spanischen Fußballerinnen der Selección haben einen Streik angekündigt, bis Rubiales zurücktritt.

Doch die Schritte in Richtung Gleichheit beschränken sich nicht nur auf die Achtung der persönlichen Integrität: Es geht auch um Geld. Auch die Arbeitsinspektion hat sich nun eingeschaltet und möchte von den Fußballklubs wissen, ob Frauen weniger verdienen als Männer – was allgemein bekannt ist –, und vor allem, warum das so ist und ob es dafür eine Rechtfertigung gibt. Seit 2020 schreibt eine neue Regelung des Gleichheitsministeriums von Montero vor, dass für gleichwertige Positionen in einem Unternehmen auch gleichwertige Gehälter gezahlt werden müssen. Vizepräsidentin und Arbeitsministerin Yolanda Díaz hatte vor zwei Wochen erklärt, dass sie die Arbeitsinspektion damit beauftragt hat, in den Fußballklubs eine Informationskampagne durchzuführen. Die Vereine sollten darüber aufgeklärt werden, dass sie zur Zahlung gleicher Löhne verpflichtet sind.

Díaz, die auch die Leiterin des Linksbündnisses Unidas Podemos ist, betonte, dass sämtliche Lohnunterschiede für gleichwertige Tätigkeiten zwischen Frauen und Männern auf objektiven und logischen Gründen basieren müssen und nicht auf dem Geschlecht, der Religion oder anderen Merkmalen. Um diesen Auftrag zu erfüllen, wurde im Arbeitsministerium das »Staatliche Büro für den Kampf gegen Diskriminierung« geschaffen. Seit 2022 sind alle Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten verpflichtet, einen Gleichheitsplan zu erstellen. Wenn der nicht umgesetzt wird, droht eine Strafe von 250.000 Euro. Zusätzlich können Strafen in Höhe von 187.000 Euro pro unbegründetem Fall verhängt werden, in dem eine Person für eine ähnliche Tätigkeit besser bezahlt wird als eine andere. Da dies in der weiblichen Fußballwelt eine weitverbreitete Praxis ist, können die Klubs mit hohen Strafen rechnen.

»Im Fußball haben jahrzehntelang Machismus und Korruption geherrscht«, schrieb Fonsi Loaiza beim TV-Sender Canal Red. Der Journalist hat zwei Bücher über die Verflechtungen zwischen Fußball, Politik und Korruption geschrieben, kennt sich auf diesem Feld also bestens aus: »2015 musste Trainer Ignacio Quereda zurücktreten, nachdem die Spielerinnen ihn dazu aufgrund von mehreren Fällen übergriffigen Verhaltens und homophoben Vorfällen gezwungen hatten.« Quereda habe auch behauptet, die Spielerinnen würden »einen Mann brauchen«, schreibt Loaiza. Vier Jahre später erzwangen sie durch einen Streik die Einführung eines Mindestlohns im weiblichen Profifußball, der auf 20.000 Euro pro Jahr festgelegt wurde.

Experten waren nicht verwundert, dass Rubiales versuchte, den Skandal herunterzuspielen. In der ersten Versammlung der spanischen Fußballföderation nach der WM erklärte er, nicht zurücktreten zu wollen und Trainer Jorge Vilda eine kräftige Gehaltserhöhung von bis zu 300.000 Euro jährlich zu gewähren. Offenbar sucht Rubiales Unterstützung nicht nur in seinem Familienkreis – seine Mutter trat kurzerhand in den Hungerstreik und sperrte sich in einer Kirche in Motril bei Granada ein. Doch war er bereits in mehrere nicht unbedeutende Skandale verwickelt: Derzeit untersucht das Antikorruptionsbüro der spanischen Staatsanwaltschaft seine Arbeit als Verbandschef. Es geht um eine Provision in Höhe von 21 Millionen Euro, die eine Firma im Besitz des ehemaligen Profifußballers Gerard Piqué für ihre Beteiligung an den Verhandlungen zur Vergabe des spanischen Supercups an Saudi-Arabien erhalten haben soll. »In einem anderen Fall wurde Rubiales von seinem Onkel angezeigt, weil er mit einer Kreditkarte des Verbandes eine Party mit Prostituierten bezahlt haben soll.« Beide Fälle sind noch nicht abgeschlossen.