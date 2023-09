Mieterecho

Im aktuellen Heft des Mieterechos schreiben Philipp Möller und Sebastian Gerhardt über den »Blindflug im sozialen Wohnungsbau«. Heftschwerpunkt ist diesmal der Ostberliner Bezirk Lichtenberg. Rainer Balcerowiak sieht den Bezirk mit 310.000 Einwohnern in elf Ortsteilen, die »unterschiedlicher kaum sein könnten«, längst »in den Fokus der Immobilienspekulation gerückt« – auch wenn der Anteil der Wohnungen in kommunaler oder genossenschaftlicher Hand deutlich über dem Berliner Durchschnitt liegt. Nicolas Šustr beschreibt, wie Investoren entlang der rund einen Kilometer langen »Spreeküste« zwischen dem Kraftwerk Klingenberg und dem ehemaligen Funkhaus Nalepastraße den nächsten Büro- und Gewerbekomplex mit einfallslosen Türmen in die Landschaft stellen wollen. Rund 500.000 Quadratmeter Geschossfläche sind vorgesehen. Karin Baumert würdigt das Hans-Loch-Viertel in Friedrichsfelde als »Musterbeispiel für die Wohnungsbaugeschichte der DDR«. (jW)

Mieterecho. Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft, Nr. 435, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Berliner Mietergemeinschaft e. V., Möckern­str. 92, 10963 Berlin, E-Mail: me@bmgev.de, auch als ­Download über www.bmgev.de

Sozialismus

Im Septemberheft der Zeitschrift Sozialismus skizziert Achim Truger Umrisse einer »progressiven Finanzpolitik«. Norbert Reuter sieht den sogenannten Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dem auch Truger angehört, im Wandel: Den Tenor der Gutachten habe sich mit dem Ausscheiden mehrerer »neoliberaler Hardliner« deutlich verändert. Andreas Fisahn macht sich Gedanken über die »Rückkehr des Feinddenkens«. Bernhard Müller zeichnet Prozesse der »Unterminierung des Sozialstaats« nach. (jW)

Sozialismus, Jg. 50/Nr. 9, 69 Seiten, 9 Euro, Bezug: Sost e. V. (Redaktion ­Sozial­is­mus), St. Georgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, E-Mail:­ abo@­sozialismus.de

Contraste

In der Monatszeitung Contraste berichtet Hans Wieser über die Arbeit der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim und die Auseinandersetzungen um das Haus Düsseldorfer Straße 74. Peter Streiff schreibt über den Jahreskonvent des »Bündnisses Bürgerenergie«. (jW)

Contraste. Zeitung für Selbstorganisation, Jg. 40/Nr. 468, 16 Seiten, 4,50 Euro, Bezug: Contraste e. V., Schönefelder Str. 41 A, 34121 Kassel, E-Mail: abos@contraste.org