»Hier geblieben!? Ostthüringen gestalten als neues-altes Zuhause«. Podiumsdiskussion. Zwischen Saaletal und Weißer Elster ließe es sich bestens leben. Aber in vielen Berufen gibt es niedrigere Löhne als in Westdeutschland, und es fehlen Branchen. Es mangelt an Investitionen in Infrastruktur. Dennoch bleiben Menschen oder kommen neu hinzu. Sie betreiben Räume für nichtkommerzielle Kultur, organisieren sich über Altersgrenzen und Nationalitäten hinweg gegen Rassismus. Donnerstag, 14.9., 19 Uhr. Ort: Wohnbau Kahla, Roßstr. 38, Kahla. Veranstalter: Antifaschistisch*initiativ*solidarisch Saale-Holzland-Kreis

»Protestfest gegen die Erweiterung der Tesla-Fabrik«. Demnächst entscheidet der Gemeinderat über die Genehmigung für die Werkserweiterung der Tesla-Fabrik. Deshalb findet ein Protestfest statt. Es drohen erhöhtes Kontaminierungsrisiko des Grundwassers und noch mehr gerodeter Wald. Sonnabend, 16.9., 14 Uhr. Ort: Kirchplatz, Friedrichstraße 24, Erkner. Veranstalter: Bürgerinitiative Grünheide

»Canto General – Der Große Gesang«. In deutscher Sprache und musikalischer Bearbeitung für drei Stimmen. Das Poem »Canto General« des chilenischen Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda erschien erstmals 1950 in Mexiko und illegal in Chile. Zwischen 1971 und 1974 komponierte Mikis Theodorakis im französischen Exil Musik dazu. Im April 1981 wurde das vollständige Werk in der DDR uraufgeführt. Sonntag, 17.9., 15.30 Uhr. Ort: Theater Ost, Moritz-Seeler-Str. 1, Berlin, im legendären Fernsehtheater und Sendesaal der »Aktuellen Kamera«. Veranstalter: Theater Ost