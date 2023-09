c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Ein Star ist geboren: Joana Mallwitz dirigiert zur Eröffnung der Saison das Konzerthausorchester

Ein Star ist sie schon jetzt – und wurde entsprechend bejubelt: Joana Mallwitz, Dirigentin. Nicht nur wegen der heftig vorausgegangenen Medien-PR, sondern sicherlich auch, und damit nach ihrem Antrittskonzert am 31. August zu Recht, als neue Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin. Bei Arte ist es nachzuhören und, na klar, auch anzuschauen. Und nun, am vergangenen Donnerstag, gleich das zweite Konzert, nämlich im Rahmen des Berliner Musikfests in der Berliner Philharmonie. Nicht nur sie, auch das Orchester wurde umgehend mit Jubel empfangen, so dass mein 23jähriger, in diesen Belangen kritischer Sohn sich nach dem Konzert anzumerken genötigt sah, es habe für solche Ovationen die künstlerische Leistung nicht allein den Ausschlag gegeben, ja, nicht einmal vornehmlich. »Genau das«, erwiderte ich, »es lässt aber hoffen.« So wie der Umstand, dass Robin Ticciati, der Chefdirigent des ebenfalls Berliner Deutschen Symphonieorchesters, als Losung dieser Spielzeit ausgegeben hat: kein Konzert ohne Komponistin.

Tatsächlich steht Mallwitz für eine – diesmal gute – »Zeitenwende«. Weil sie eben eine der hartnäckigsten Männerdomänen erobert, wenn nicht schon erobert hat, und dies mit der selbstverständlichen Eleganz nicht nur geschmeidigster Präzision, sondern zugleich auch mit unwiderstehlicher Lebensfreude. Wir müssen uns nur ihren Umgang mit den Musikerinnen und Musikern anschauen – mit den Menschen also. Wie sie sie stetig ehrt, und diese ehren sie.

So lässt’s sich lustvoll musizieren. Musik als, ja, schäumende Lust und Erkenntnis aus Lust. Dass Mallwitz für dieses Konzert ein sozusagen süffiges, deutlich aufs »bürgerliche« Konzertpublikum ausgelegte Programm zusammengestellt hat, sei ihr da nachgesehen. Zumal sie genau dieses erst einmal gewinnen muss, wenn sie gegen den patriarchalen E-Musikbetrieb nicht nur die Akzeptanz weiblicher Dirigenten, sondern deren Normalität durchsetzen will. Außerdem gestaltete sie Benjamin Brittens »Sea Interludes« in geradezu radikaler Expressivität. Dies immerhin stand quer. Noch nie habe ich das dritte Stück – »Moonlight« – derart langsam, geradezu gefährlich langsam, aufgeführt gehört, mir stockte fast der Atem. Um so brutaler schlug dann der Aufruhr des Seesturms auf uns ein. Für mich der Höhepunkt des Abends, mein Sohn war anderer Meinung.

Einig waren wir uns bei Donnacha Dennehys reichlich seichtem Violinkonzert von 2020. Nett anzuhören, für die meisten, ja – doch aber »Musik«, Musik im emphatischen Sinn? Nein, widerstandsfreie Kompositionsbastelei, freilich hochvirtuos, voll nicht selten schwebender Klangschattierungen, mir aber langweilig und im Grunde nur als »Landscape« für den Spielfilm-Score verwendbar, besonders der zweite, in irischer Folknostalgie gebadete, süßlich-kitschige Satz. Das ganze Stück eine Art Heimwehpastorale, »Schöne Kindheit«-Illusion, die beliebig hätte enden wie weitergehen können. Dass der eigentlich grandiose Augustin Hadelich als Zugabe auch noch eine Zirkusnummer auf seiner Geige voltigierte, gab den Affen erst recht den Zucker. So hörten die Ovationen nicht auf. Jetzt war’s mir nur noch peinlich.

Aufatmen an frischer Luft, draußen in der Pause. Diskussion mit dem Sohn. Er zu beinah allem: »Die klebten an den Noten.« Nur Brittens »Dawn«, die komponierte Dämmerung, ließ er gelten. Die hatte ihn ergriffen, das weitere eher rausgezerrt.

Dann, nach der Pause, der Beethoven, aber gleichsam ohne Noten, da Mallwitz so ganz bei sich ist im rhythmischen Rausch, den diese siebte Sinfonie mit jedem Satz erzeugt. Schon bei der Uraufführung scheint es so gewesen zu sein und hat nach über zweihundert Jahren an Wirkung nie verloren … Das Programmheft schreibt von einem »Taumel«, in den sich das Orchester dann geradezu warf, von Mallwitz gestisch angefeuert – die nicht mit den Händen, nein den ganzen Armen dirigierte, mitunter fast tanzend, die musikalische Bewegung tief im Leib, dem wiederum der des kolossalen Klangkörpers wie angesteckt folgte. Gelang etwas besonders, lachte die Dirigentin wieder, triumphierend warm, hell und inspirierend, schnitt auch mal, fast karikierend, Gesichter. Der zweite Satz, auch ohne historische Instrumente, wurde zeitweise angemessen rauh, brutal fast, bevor es in, ich schreibe mal: »versöhnliche« Passagen ging, die Mallwitz oft mit Pathos lodernd auflud. Schlagend deutlich, was sie in Kopf und Herzen hat, und selten nur – im dritten Satz, dem Presto, vor allem – war dem Orchester von ihrer Leidenschaftlichkeit spieltechnisch ein wenig zuviel abverlangt. Wie voller Wärme sie auch ist, sie fordert schon. Und nimmt das Allegro des finalen Satzes geradezu prestissimo.

Ja, ein Star ist Mallwitz schon jetzt. Nun sollte ihr Konzerthausorchester auch einer werden. Der Spielort war da gut gewählt.