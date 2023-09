imago images/Reinhard Schultz Inge Viermetz (stehend rechts), Abteilungsleiterin bei Lebensborn e. V., plädiert beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess auf nicht schuldig (10.10.1947)

»Lebensborn« – dieser Name weckt bei manchen immer noch Assoziationen an »Kopulationsheime« zur Züchtung der »arischen Rasse«, seinerzeit befördert durch Heinrich Himmler der im Oktober 1939 alle Männer und Frauen »guten deutschen Blutes« aufforderte, auch »über die (…) bürgerlichen Grenzen und Gewohnheiten hinaus (…) außerhalb der Ehe.. das Leben für Deutschland weiterzugeben …!«.

Tatsächlich war der Lebensborn e. V. weder ein Edelpuff für SS-Männer noch eine Wohlfahrtseinrichtung, wie die Einschätzung der Organisation im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess noch lautete. Er war eine verbrecherische Organisation, die neben der Funktion als Entbindungs- und Kinderheim für »rassisch« erwünschten Nachwuchs für die Auswahl und Vermittlung von geraubten Kindern aus den von den Nazis besetzten Gebieten zuständig war – man geht von mindestens 50.000 aus. Auch von den in den »Lebensborn-Heimen« Geborenen – geschätzt insgesamt 7.000 bis 8.000 – forschen manche immer noch nach ihrer Herkunft.

Dorothee Schmitz-Köster beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit dem Thema. 1997 erschien ihr erstes Buch »Deutsche Mutter – bist du bereit« in dem der Alltag im »Lebensborn-Heim« »Haus Friesland«, zuvor die luxuriöse 107-Zimmer-Sommerresidenz des Anfang der 30er Jahre bankrott gegangenen norddeutschen Textilunternehmers Georg Carl Lahusen, im Mittelpunkt stand. Durch die Recherche für ein Radiofeature, »Das Geheimnis von Hohehorst. Ein Lebensborn-Heim vor den Toren von Bremen«, hatte die Autorin, die zu diesem Zeitpunkt in der Nähe lebte, viele ehemalige »Lebensborn«-Kinder kennengelernt, die meisten kannten ihren Vater nicht und fragten: »Können Sie mir helfen, ihn zu finden?«

Das konnte sie nicht, denn die Geheimhaltung der Vaterschaft »funktioniert bis heute …«. Die Akten der »Lebensborn«-eigenen Standesämter waren bei Kriegsende vernichtet, Interviews nicht mehr möglich, die Männer inzwischen verstorben. In der Forschung zum Lebensborn e. V. sind sie eine »beinah unbekannte Größe«. Das will die Autorin ändern und entwickelt in ihrer Studie auf der Basis von 79 Fallbeispielen eine Typologie. Am Ende fasst sie zusammen: Die meisten waren als Väter nicht nur aus heutiger, sondern auch aus damaliger Sicht aus vielerlei Gründen »unbrauchbar«.

Wer waren die » Lebensborn«-Väter? Die meisten hatten akademische Berufe, gefolgt von Selbständigen und (hauptamtlichen) SS-Angehörigen. Arbeiter waren selten. Von 1939 bis 1942 stieg der Anteil der SS-Angehörigen auf 50 Prozent. Während zwei Drittel der werdenden Mütter unverheiratet waren, traf das nur auf ein knappes Drittel der Väter zu. Fast die Hälfte der Paare beantragte Geheimhaltung. In 75 Prozent der überlieferten Akten sind Konflikte wegen des Unterhalts dokumentiert: Vor allem ledige Väter wollten nicht zahlen oder stritten die Vaterschaft ab, was durch die Verpflichtung der SS, für die »in Not und Bedrängnis« geratenen Kinder bis zur Volljährigkeit aufzukommen, erleichtert wurde.

Die Autorin unterscheidet »symbolische« – die Heimleiter oder Himmler selbst – und »reale Väter«. Letztere teilt sie je nach Beziehungskonstellation in verheiratete mit ehelichen oder außerehelichen Kindern, ledige sowie falsche und Ersatzväter. Die meisten suchten für die Frauen einen geschützten Ort – »sicher und bequem – wir sind schließlich die Elite«, einen Ort, an dem die Schwangerschaft, wenn nötig, geheimgehalten werden konnte – »zweigleisig mit der Geliebten« – und sie selbst sich nicht kümmern mussten. Die Heime lagen abgeschieden, waren gut ausgestattet und hatten einen hohen Personalschlüssel. Auf dem Gebiet des Deutschen Reichs waren es neun, in Österreich und in den annektierten Gebieten kamen weitere Heime hinzu, die meisten davon in Norwegen.

Der anfangs zitierte Himmlersche »Zeugungsbefehl« kam nicht gut an. Die »Volksgemeinschaft« verharrte in christlich-bürgerlichen Konventionen. Nach wie vor wurden außereheliche Mütter und ihre Kinder stigmatisiert, mussten die »Nebenfrauen« verheirateter Männer ihre Beziehung und erst recht daraus hervorgegangene Kinder geheimhalten, wollten die ledigen Männer noch schnell heiraten, wenn sie die Vaterschaft nicht abstritten. Die Geburtenrate der im Reich außerehelich geborenen Kinder blieb von 1935 bis 1942 bei knapp acht Prozent.

Wehrmacht, Kirche und NS-Frauenschaft wiesen die »neue Moral« explizit zurück. Himmler sah sich genötigt, Gerüchten, die damals schon kursierten, entgegenzutreten: »Die Besuche von Männern in den Heimen sind in Zukunft zu verbieten.« Die »Besuchsbaracken« in der Nähe sollten »keine Möglichkeit eines intimen Beisammenseins«, sondern nur »gemeinsames Kaffeetrinken« erlauben. Es gab andere Lösungen: Die Paare nahmen sich Hotelzimmer oder schlugen sich in die Büsche. »Ich musste den Frauen dann die Zecken ziehen«, erzählte eine Hebamme der Autorin im Interview.

Nach dem Krieg waren die meisten Väter abwesend: »gefallen, gestorben, verschwunden«, viele wegen ihrer Beteiligung an NS-Verbrechen untergetaucht. Erwin Rösener beispielsweise, als SS- und Polizeiführer in Slowenien am Mord von Zivilisten, »Geiseln« und Kriegsgefangenen beteiligt, wurde 1945 in einem Lazarett entdeckt, an Jugoslawien ausgeliefert und zum Tode verurteilt. Insgesamt war da »für Erziehung (…) keine Zeit – zum Glück für das Lebensborn-Kind«, schreibt Schmitz-Köster. Am traurigsten ist das Schicksal der Kinder, die den »rassischen Anforderungen« nicht genügten. Zum Beispiel die kleine Tochter des Arztes Hans Dahlmann. Sie kam mit dem Down-Syndrom zur Welt, musste das Heim verlassen und endete nach mehreren Stationen in der Mordanstalt Groß-Schweidnitz.