IMAGO/APP Ein halbes Jahrhundert für Freiheit und Selbstbestimmung: Militärparade zum 50. Jahrestag der Gründung der Polisario-Front (Tinduf, 20.5.2023)

Mitte Juli ist das Fischereiabkommen zwischen Marokko und der EU ausgelaufen, nachdem das EU-Gericht es 2021 für ungültig befunden hat. Stimmt es, dass seitdem alle Trawler aus EU-Staaten die Gewässer der Westsahara verlassen haben?

Dazu sind sie verpflichtet. Es geht um ungefähr 130 Schiffe überwiegend aus Spanien, aber auch Frankreich, Portugal und anderen EU-Ländern. Die Polisario-Front hat den Betroffenen und den Vertretern der Fischindustrie nach dem Ende des Abkommens das Angebot gemacht, entsprechende Lizenzen von ihr selbst zu erwerben, wenn sie weiter die Fanggründe der Westsahara nutzen wollen. Ob aber schon jemand eine solche Erlaubnis angefragt hat, darüber habe ich keine Informationen.

Das Gericht hat auch entschieden, dass die EU mit der Polisario-Front verhandeln muss, wenn es um die Westsahara geht. Ist denn das der Fall?

Das EU-Gericht hat klargemacht, dass Marokko und die Westsahara nicht dasselbe sind. Brüssel muss daher in Sachen Westsahara zwei Punkte beachten: Erstens ist bei allen betreffenden Verträgen die Zustimmung des legalen Vertreters der Sahrauis erforderlich, und das ist Frente Polisario. Zweitens muss der Profit den Sahrauis zugute kommen. Aber die EU hat bisher nach der Devise »Macht setzt Recht« gehandelt. Sie will mit uns nichts zu tun haben, sondern zieht Marokko vor, das gerne Versprechungen macht, etwa wenn es um Migration, Drogen oder Terrorismus geht.

Ist die Nichtverlängerung des Abkommens nicht auch ein Zeichen dafür, dass der Einfluss Marokkos schwindet?

Die Skandale um die Spionagesoftware »Pegasus« und die Korruption im EU-Parlament lassen Marokko in der Tat schlecht dastehen. Ich kenne den italienischen Politiker Antonio Panzeri, der im Zentrum der Schmiergeldaffäre steht. Bei ihm musste man immer den Eindruck haben, dass da etwas nicht stimmt. Am Ende hat sich herausgestellt, dass er von Marokko bezahlt war. Ob diese Skandale die Entscheidung Brüssels begünstigt haben, das Fischereiabkommen auslaufen zu lassen, statt es provisorisch zu verlängern, bis wohl gegen Ende des Jahres ein endgültiges Urteil in dieser Sache gefällt wird, kann ich nicht sagen. Aber es stimmt, Marokko hat den Eindruck hinterlassen, dass es die Westsahara-Besetzung nur durch Korruption und Gewalt aufrechterhalten kann.

Wie kam es, dass auf dem BRICS-Gipfel in Johannesburg zwar die Westsahara, nicht aber Marokko vertreten war?

Marokko will den Konflikt um die Westsahara von der internationalen Bühne wegholen und als rein interne Angelegenheit darstellen. So hat es auch versucht, unsere Teilnahme am BRICS-Treffen zu verhindern, was es aber nicht geschafft hat. Aus Enttäuschung ist Marokko dem Gipfel ferngeblieben. In der Abschlusserklärung des BRICS-Treffens wird übrigens ausdrücklich eine Lösung des Westsahara-Konflikts nach Maßgabe des internationalen Rechts gefordert. Dazu müsste endlich das Unabhängigkeitsreferendum abgehalten werden.

Welche Rolle spielt bei alldem Deutschland?

Wir sehen Deutschland als den Motor der EU. Als Außenministerin Annalena Baerbock vor zwei Monaten ihren marokkanischen Amtskollegen Nasser Bourita empfing, hat sie erneut wiederholt, dass Deutschland eine internationale Beilegung des Westsahara-Konflikts befürworte und die Bemühungen des UN-Sondergesandten Staffan de Mistura unterstütze. Aber wir sind der Meinung, dass Berlin mehr tun kann. Baerbock betonte gegenüber Bourita die »Freundschaft« mit Marokko. Einen Freund muss man jedoch ermahnen, wenn er sich auf dem falschen Weg befindet. Deutschland müsste Marokko klarmachen, dass es die Besetzung der Westsahara beenden muss.

Der Nordwesten Afrikas ist in Bewegung. Gerade gab es den Putsch in Niger. Wie steht dazu die Polisario-Front?

Wir haben immer gefordert, dass Recht zu respektieren ist. Man muss demokratische Wege suchen. Vielleicht betrügen wir uns selbst, wenn wir hoffen, dass die UNO eine Möglichkeit finden wird, uns zu unserem Recht zu verhelfen. Das Referendum in der Westsahara steht ja seit Jahrzehnten aus. Persönlich sehe ich das, was jetzt im Sahel passiert, aber als das Ende der Françafrique an, der Hegemonie Frankreichs in großen Teilen seines früheren Kolonialreichs.