IMAGO/APAimages Am Katzentisch der Macht: Der palästinensische Präsident Abbas (l.) mit dem saudischen Kronprinzen bin Salman (Dschidda, 18.4.2023)

Bis zu einem Normalisierungsabkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel bleibt noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Dieses Fazit der bisherigen Bemühungen zog der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jacob Sullivan, am Donnerstag vor Journalisten, die Joseph Biden in der »Air Force One« auf dem Flug zum G20-Gipfel in Indien begleiteten. Zwar seien die Beteiligten zu einem »breiten Einverständnis über viele Kernpunkte« einer Vereinbarung gelangt, aber es gebe dafür weder ein Gerüst noch fertige Formulierungen. Sullivan, einer der Hauptbeteiligten an der Inszenierung indirekter Verhandlungen zwischen Riad und Jerusalem, hatte auch schon früher mehrmals versucht, überzogene Erwartungen an das Tempo einer Annäherung zu dämpfen.

In der vergangenen Woche hielten sich in der saudiarabischen Hauptstadt gleichzeitig Vertreter der USA und der Palästinensischen Nationalbehörde (PA) auf, die nicht nur Gespräche mit den Gastgebern, sondern auch miteinander führten. Seitens der USA waren Bidens Nahostbeauftragter Brett McGurk und die für die Region zuständige Staatssekretärin im Außenministerium, Barbara Leaf, beteiligt. Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hatte den Chefunterhändler der PLO, Hussein Al-Scheich, seinen Berater für diplomatische Angelegenheiten, Madschdi Khaldi, und PA-Geheimdienstchef Madsched Faradsch nach Riad geschickt. Über den Inhalt aller Begegnungen, die in der vergangenen Woche stattfanden, wurde so gut wie nichts bekannt.

Die Einbeziehung der von Abbas geführten Regierung in Ramallah ist aus saudischer Sicht von Bedeutung, weil das öffentlich demonstrierte Einverständnis mit der offiziellen Vertretung der Palästinenser als propagandistischer Flankenschutz für die angestrebte Verständigung mit Israel dienen soll. Diesem Ziel steht aber entgegen, dass Abbas, dessen reguläre Amtszeit schon im Januar 2009 endete, als Präsident nicht demokratisch legitimiert ist. Hinzu kommt, dass er laut Umfragen nur geringe Zustimmungswerte hat und seine Verwaltung als korrupt gilt.

Die wichtigsten Forderungen der PA in den Verhandlungen sind nach unbestätigten Äußerungen anonymer Vertreter gegenüber der Presse: 1) Die Übergabe von Teilen der besetzten Gebiete, die gegenwärtig ausschließlich von Israel kontrolliert werden, der »Zone C«, an die PA, 2) die »vollständige Einstellung« der Vergrößerung und des Anwachsens der jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebieten, 3) die Wiederaufnahme der 2016 reduzierten und 2020 eingestellten saudiarabischen Unterstützungszahlungen an die PA, wozu die Regierung in Riad offenbar grundsätzlich bereit ist, 4) die Wiedereröffnung des von Donald Trump 2018 geschlossenen Konsulats der USA in Ostjerusalem, 5) die Wiederaufnahme der 2014 abgebrochenen Verhandlungen mit Israel über die sogenannte Zweistaatenlösung. Einigen Berichten zufolge wünscht sich die PA außerdem Unterstützung von den USA für ihr Anliegen, als Vollmitglied in die UNO aufgenommen zu werden, wo sie zur Zeit nur Beobachterstatus hat.

Nicht alle Behauptungen über die angeblichen Forderungen der Regierung in Ramallah sind glaubwürdig. Insbesondere ist unwahrscheinlich, dass sie die sinnlosen und irreführenden direkten Verhandlungen mit Israel über die »Zweistaatenlösung«, die sie 2014 selbst abgebrochen hat, erneut beginnen will. Mit Ausnahme von Abbas› eigener Organisation, der Fatah, stoßen alle Kontakte zu israelischen Behörden, zumal zu Israels gegenwärtiger Regierungskoalition aus Rechten und Ultrarechten, bei den Palästinensern auf Ablehnung und Misstrauen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist ohnehin der öffentlich erklärten Meinung, dass Israel sich auch unter Umgehung der PA mit den arabischen Staaten einigen könne, da deren Herrschern in Wirklichkeit nichts an den Palästinensern gelegen sei. Die 2020 erreichten Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko scheinen ihm recht zu geben.