IMAGO/ABACAPRESS

Es war das schlimmste Erdbeben seit Jahrzehnten in Marokko: Mehr als 2.000 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge ums Leben gekommen, Hunderte gelten noch als vermisst. Im Hohen Atlas hat die Katastrophe ganze Dörfer ausradiert (Foto). In Agadir stürzte eine alte Befestigungsmauer ein, die das dortige Erdbeben von 1960 noch überstanden hatte. Das Beben der Stärke 6,8 mit Epizentrum bei Marrakesch hatte Marokko in der Nacht auf Sonnabend erschüttert. Ein Nachbeben erschwerte am Sonntag zusätzlich die Rettungsarbeiten. (dpa/jW)