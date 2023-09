Abschiebehaftanstalt in Glückstadt Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (5.8.2021)

Sie leben seit etwa 30 Jahren in Deutschland. Am Donnerstag sollten Sie aus dem Abschiebegefängnis Glückstadt heraus vom Hamburger Flughafen über die Türkei in den Irak ausgeflogen werden. Ihre Abschiebung konnte verhindert werden. Was geschah an diesem Tag?

Am Donnerstag morgen schlief ich noch, als plötzlich Beamte, Sicherheitsleute, ein Dolmetscher und ein Arzt in der Tür standen. Sie forderten mich auf, meine Sachen zu packen. Ich erhielt einen irakischen Passersatz, ein Flugticket und 50 Euro. Ich hatte große Angst, wusste gar nicht, wie mir geschah. Sie brachten mich zum Hamburger Flughafen, nahmen mir dort meinen Fingerdruck so fest ab, dass mir die Hand schmerzte. Ein Arzt untersuchte mich. Ich wollte meinen Anwalt anrufen, er war nicht zu erreichen. Ich telefonierte mit meiner Tochter, sie war wie ich fassungslos. Ich sollte über Istanbul nach Bagdad ausgeflogen werden. Sie fesselten meine Hände mit Plastikfesseln, brachten mich ins Flugzeug. Weil ich aufgeregt war, fiel ich eine Treppe herunter. Alles schmerzte; hinzu kam, dass ich Flugangst habe. 30 Jahre lang hatte ich kein Flugzeug bestiegen. In meiner Angst rief ich, es sei ein Notfall. Ich flehte, mich nicht mitzunehmen. Eine Stewardess informierte den Piloten darüber. Er entschied, dass ich nicht mitfliegen sollte. Ich wurde zurück in die Abschiebehaft nach Glückstadt gebracht. Jetzt habe ich Angst, dass sie es erneut versuchen und es dann noch schlimmer zugeht.

Seit wann sind Sie in der Abschiebehaft in Glückstadt, und wie kam es zu Ihrer Festnahme?

Ich bin seit 4. August in Glücksstadt, schon länger als einen Monat. Dabei war ich immer in Kontakt mit der Ausländerbehörde. Nur einen Termin am 2. August hatte ich verpasst. Man hatte mir auf der Straße in Hamburg meine Tasche und mein Portemonnaie geklaut. Danach erfolgte meine Festnahme. Der Haftrichter entschied, dass ich ins Abschiebegefängnis muss.

Wie ist Ihre Geschichte?

Im Alter von 16 Jahren floh ich 1990 wegen des Krieges über die Türkei aus dem Irak. Seit 1993 lebe ich in Deutschland. Ich bin chaldäischer Christ; meine ganze Familie war deshalb im Irak gefährdet und floh. Sie war in der ganzen Welt verstreut. Ich führte ein ängstliches und gefährdetes Leben, weil ich den Kontakt zu ihr über lange Zeit verloren hatte. Nach 25 Jahren erfuhr ich, dass sie in den Vereinigten Staaten lebte. Im Irak verfolgen Extremisten heute noch Christen. Ich möchte in der BRD bleiben, wo meine Tochter und meine Enkeltochter leben. Außer ihnen habe ich keine Familie mehr. Ich habe Koch gelernt, war früher als Hafenarbeiter und in einer Autowerkstatt tätig. Ich will wieder eine Arbeit suchen. Am Montag werde ich eine Anhörung haben. Es macht mir Angst, dass ich nicht weiß, was mit mir passieren wird. Es ist alles ungewiss.

Es ist die Rede davon, dass viele Menschen im Abschiebegefängnis sehr verzweifelt sind. Was mussten Sie und andere Leidensgenossen dort erleben?

Manche Inhaftierte berichten von Hungerstreiks, Suizidversuchen und schweren Depressionen. Jeder hat hier eine Geschichte. Zu mir hatte ein Arzt dort gesagt: »Du gehst in deine Heimat«. Ich habe gefragt, welche Heimat denn? Ich kenne dort niemanden mehr. Ich habe Angst davor, in den Irak zu kommen, das Land ist mir fremd. Ich bin traurig darüber, was mir alles passiert ist. Ein anderer Iraker berichtete von einem Lager in Litauen, wo sie ihn schlugen und ihm verschimmeltes Brot zu essen gaben. Bevor er nach Deutschland kam, war er dort monatelang inhaftiert. Obwohl er glaubhaft von Folter und menschenunwürdiger Behandlung von Geflüchteten dort berichtete, wurde er vor kurzem erneut dorthin abgeschoben. Vergangenes Jahr soll ein Iraner, Hossein N., für Aufmerksamkeit gesorgt haben, nachdem er neun Tage lang keine Nahrung zu sich genommen hatte.

Der Kontakt mit Ihnen kam über die Besuchsgruppe Glückstadt zustande. Diese veranstaltete an diesem Sonntag Protestaktionen gegen die Abschiebehaft beim Glückstädter Marktfest. Hat Ihnen der Kontakt mit der Gruppe geholfen?

Ja, sie unterstützen die Menschen hier und setzen sich ein. Man fühlt sich weniger allein gelassen und mehr akzeptiert.