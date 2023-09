Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder jungewelt.de/­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal die DVD: »Climate Warriors«, einen Dokumentarfilm (D/USA/BEL, 2018).

Die DVD »Nanouk«, einen Film von Milko Lazarov (BUL/FRA/D 2019), haben gewonnen: Anna Ziems aus Neustrelitz und Detlef Kienitz aus Dresden.