Pond5 Images/imago Nicht anerkannt: Die vom Imam ausgefüllte Heiratsurkunde Nikah Khat wird vom Brautpaar unterzeichnet

Seit Monaten kämpfen Khaled und Mariam, beide aus Afghanistan, darum, nach ihrer nach schiitischem Ritus erfolgten Heirat nun auch vor einem deutschen Standesamt heiraten zu dürfen. Bislang ohne Erfolg.

Khaleds Geschichte

Nach fünf Jahren der Flucht von Pakistan über den Iran, die Türkei, Griechenland und die Balkanroute kam der damals 18jährige Khaled nach Deutschland als einer der vielen »Sans-Papiers« ohne nachgewiesene Identität. Sein »Heimatland« hat er bewusst nach Jahren des Exils im Iran allenfalls drei Jahre lang erlebt, bis die Mutter mit den beiden Kindern nach der Ermordung des Vaters nach Belutschistan in Pakistan fortzog.

Nach vier Jahren prekären Aufenthalts in Deutschland endlich das erlösende Urteil: subsidiärer Schutz, der »schlechteste« Schutzstatus, aber immerhin ein Schutzstatus. In jahrelangen Bemühungen hatte er sich seine Personalpapiere aus Afghanistan beschaffen können. Doch beinahe wäre dieser Erfolg ins Gegenteil umgeschlagen. Noch kurz vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul kündigte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an, diesen Schutzstatus zu widerrufen und ihn, dessen Staatsangehörigkeit und Identität nun ja feststand, nach Afghanistan abzuschieben.

Mittlerweile hat er eine Niederlassungserlaubnis in Deutschland und wartet sehnsüchtig darauf, bald seine deutsche Staatsangehörigkeit beantragen zu können. Zu seinem Glück fehlte ihm jetzt nur noch eine Familie. Dieses Glück begegnete ihm in Gestalt von Mariam, einer Afghanin aus Irland.

Mariams Geschichte

Gegenüber Khaleds Geschichte ist Mariams wenig spektakulär. Sie ist ein wenig jünger als er und lebt seit ihrem 14. Lebens­jahr in Irland bei ihren Eltern. Der Vater hat mittlerweile die britische Staatsangehörigkeit. Sie spricht gut Englisch, hat einen Führerschein und begonnen, eigenes Geld zu verdienen. Außerdem hat sie eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis für Irland und wartet auf ihre Einbürgerung.

Nach einem Jahr intensiver Telefongespräche sind sich die beiden einig: Wir heiraten! Die Frage der Kinder wird geklärt (er will zwei, sie höchstens drei), er besteht auf ihrer Berufstätigkeit – sie sind sich einig. So wird in einer Moschee in London nach schiitischem Ritus geheiratet, es gibt die vorgeschriebenen männlichen Verwandten, die für beide beeiden, dass es keine Einwände gegen die Eheschließung gebe.

Mariam zieht zu Khaled und erhält eine Fiktionsbescheinigung, die ihre Anwesenheit in Deutschland bis zur endgültigen Entscheidung über ihren Status erlaubt. Die beiden sind glücklich, Mariam wird schwanger. Fehlt nur noch der standesamtliche Segen. Die Hochzeit in der Moschee wird nicht anerkannt.

Die beiden sind optimistisch. Was soll da noch fehlen? Tazkira (eine afghanische Mischung aus Geburtsurkunde und Personalausweis) und Reisepass sind vorhanden, er hat eine Niederlassungserlaubnis in Deutschland, sie ein »Permanent Residence Permit« für die Republik Irland. Beide sind gesund und unstrittig volljährig. Was soll da noch schiefgehen? Es gibt ja die Menschenrechte:

»Heiratsfähige Menschen haben ohne Beschränkung aufgrund von rassistischen Zuschreibungen, Staatsangehörigkeit oder Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte.«

Spießrutenlauf beginnt

Doch der Hase im Pfeffer liegt in dem unscheinbaren Adjektiv: »heiratsfähig«, das eher »heiratsberechtigt« heißen sollte. Nicht heiratsfähig waren zum Beispiel im Faschismus sogenannte erbkranke Menschen. Nicht heiratsfähig sind heute Menschen, die nicht mehr geschäftsfähig sind, die irgendwo auf dieser Welt schon verheiratet sind, oder Menschen, die zu nahe miteinander verwandt sind. Ganz früher – als es noch kein Standesamt gab – wurde die »Heiratsfähigkeit« durch das Aufgebot festgestellt. Ob Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit »heiratsfähig« sind, weiß heute das Standesamt – das frühere Aufgebot ist abgeschafft.

Doch ohne deutsche Staatsbürgerschaft besteht das Standesamt auf einem »Ehefähigkeitszeugnis« aus dem Herkunftsland – ein Dokument, das es in Afghanistan gar nicht gibt. Dort wird die Ehefähigkeit durch eine Art Aufgebot, das heißt, durch die Beeidung der Rechtmäßigkeit der Heirat durch männliche Verwandte, festgestellt. Es gibt dort aber eine »Ledigkeitsbescheinigung«, also ein Dokument, das besagt, dass die Person nicht verheiratet ist, nicht aber, ob diese Person auch heiraten darf. Doch in diesem Fall kann das Oberlandesgericht auf Antrag des Standesamts beschließen, dass auf ein solches Ehefähigkeitszeugnis in diesem Einzelfall verzichtet werden kann und die Ehe dann auch in Deutschland geschlossen werden darf.

Andere Staaten der EU verzichten auf dieses Ehefähigkeitszeugnis. Eine Heirat in Dänemark ist für viele Geflüchtete und andere Ausländer ein gangbarer Weg. Nicht aber für Khaled und Mariam: Irland ist nicht Teil des Schengen-Raums, und für die Einreise nach Dänemark und eine dortige Eheschließung ist ein Schengen-Visum erforderlich – und das bekommt Mariam nicht. Ihre Fiktionsbescheinigung reicht nicht aus.

Die»Ledigkeitsbescheinigung« kann durch die afghanische Botschaft in Berlin ausgestellt werden. Doch wieder scheinen die Türen verschlossen: Die Bescheinigung wird nur ausgestellt, wenn die deutsche Meldebehörde die Ledigkeit in einer »erweiterten Meldebescheinigung« bestätigt. Das können wir uns auf der Zunge zergehen lassen: Um eine Ledigkeitsbescheinigung auszustellen, verlangt Afghanistan eine Ledigkeitsbescheinigung von der deutschen Meldebehörde. Und umgekehrt: Das deutsche Standesamt verlangt eine Ledigkeitsbescheinigung aus Afghanistan, damit Afghanen in Deutschland heiraten dürfen. Also ein Teufelskreis?

Nicht ganz; die deutsche Meldebehörde stellt dieses Dokument aus – sei es aus purem Pragmatismus oder aus Unachtsamkeit der Beamten. Offenbar spielt es für die afghanische Botschaft keinerlei Rolle, dass zwischen dem Verlassen Afghanistans und der Ankunft in Deutschland immerhin sechs Jahre liegen, für die niemand eine Ehelosigkeit bescheinigen kann.

Jürgen Ritter/imago Sinnbildlich: Khaled und Mariam bleibt der Weg zur standesamtlichen Eheschließung versperrt

Doch gleich der nächste Schock: Das tatsächliche Geburtsdatum, das Khaled bei seinem Asylantrag angegeben hatte, stimmt nicht mit dem überein, an dem die Registrierung seiner Geburt in Afghanistan vorgenommen worden war und das in seinem Pass eingetragen ist. Sein Vater war erst etwa einen Monat nach seiner Geburt ins Provinzzentrum zur amtlichen Registrierung seines Sohnes gegangen. Also muss erst diese veraltete Information im Melderegister korrigiert werden, bevor dann die Ledigkeitsbescheinigung durch die Botschaft in Berlin ausgestellt werden kann. Es ist eine der vielen Merkwürdigkeiten deutscher Behörden, dass diese von Khaled ordnungsgemäß dem Ausländeramt mitgeteilte Information nicht automatisch im Melderegister der Stadt gelandet ist.

Elend noch nicht vorbei

Im Merkblatt der afghanischen Botschaft für die »Zölibatsbescheinigung« steht, dass bei der Ausstellung der Bescheinigung eine Reihe von insgesamt sechs Vertrauenspersonen die Ehelosigkeit beeiden. Es ist ein Glück für Khaled, dass vor der Botschaft sehr viele Afghanen mit ähnlichem Anliegen stehen. Sie alle helfen sich gegenseitig und bestätigen durch ihre Unterschrift oder Schwur, was ihre Landleute jeweils benötigen. »Anderen die Füße küssen« ist der blumige Ausdruck in ihrer Muttersprache. Khaled hat nun alles getan. Was seine Person anbelangt, könnte der Richter am Oberlandesgericht nun endlich auf das Ehefähigkeitszeugnis verzichten.

Für Mariam mit ihrem irischen »Permanent Residence Permit« ist dieser Weg in Berlin versperrt. Ihre Fiktionsbescheinigung wird als nicht ausreichend angesehen. Sie ist in Irland ansässig, ihre erweiterte Meldebescheinigung muss dort ausgestellt werden, und für Irland sei die Botschaft in Berlin sowie nicht zuständig.

Erneuter Schock: Eine »erweiterte Meldebescheinigung«, wie sie in Deutschland ausgestellt wird und die für Khaled den von der afghanischen Botschaft geforderten Status der »Ledigkeit« dokumentierte, gibt es in Irland tatsächlich nicht – so die ernüchternde Auskunft des Vaters, der sich persönlich bei der für Mariam zuständigen Meldebehörde erkundigt hat.

Und so ist auch die Hoffnung geplatzt, dass ein »Füße küssen« vor der afghanischen Botschaft in London doch noch zu dem erforderlichen »Zölibatszeugnis« für sie führen könnte. Diese Hoffnung war auch nur ein ganz zartes Flämmchen, hat doch diese Botschaft in London – anders als die Berlin – die Ausstellung eines »Celibacy Certificate« gar nicht auf der Liste der angebotenen konsularischen Dienste.

Fassen wir zusammen: Khaled hat eine afghanische Ledigkeitsbescheinigung. Die Botschaft in Berlin hat diese ausgestellt, weil die deutsche »erweiterte Meldebescheinigung« einen Status »ledig« verzeichnet. Eine solche »erweiterte Meldebescheinigung« gibt es für Mariam in Irland nicht. Außerdem bietet die für sie zuständige afghanische Botschaft in London diesen konsularischen Service überhaupt nicht an. Das Standesamt kann also den Antrag auf Befreiung vom eigentlich geforderten Ehefähigkeitszeugnis für sie nicht beantragen.

Vielleicht können die beiden aber auch das Standesamt dazu bewegen, beim Oberlandesgericht die Befreiung von der Vorlage der Ledigkeitsbescheinigung zu beantragen. Dazu müssten sie »nur« ein offizielles Dokument aus Irland vorweisen, dass es dort kein solches Dokument für Mariam gibt. Und dann auch noch eine amtlich gestempelte und notariell bestätigte Erklärung der afghanischen Botschaft in London, dass eine solche Bescheinigung auch bei persönlichem Erscheinen von Mariam gar nicht ausgestellt werden könne.

Vermutlich ein vergebliches Unterfangen. Das zuständige Oberlandesgericht hat sich gegenüber dem Standesamt sehr bestimmt geäußert: Es gibt Fälle, in denen diese – im Grunde in Fällen wie diesem sachlich wertlosen – Zölibatsbescheinigungen von beiden Partnern beschafft werden konnten. Also kann darauf nicht verzichtet werden – so der Richter in seiner ganzen Herrlichkeit.

Daher bleibt jetzt nur der Weg, von Irland ein amtlich beglaubigtes Schreiben zu bekommen, dass dort keine Ledigkeitsbescheinigung für Ausländer ausgestellt wird, sowie die amtliche Auskunft der afghanischen Botschaft in London, dass dort überhaupt keine Ledigkeitsbescheinigungen ausgestellt werden. Vielleicht ist ja dann der Präsident des Oberlandesgerichts zu der Überzeugung zu bringen, dass die Beibringung dieser Unterlagen für Mariam unmöglich ist.

Es waren zwei Flüchtlingskinder

verheiratet wollten sie leben

doch eben dies durften sie nicht

da sind unsere Regeln dagegen

Fortsetzung folgt – hoffentlich.