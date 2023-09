teutopress/imago Die Gesamtheit aller erwartbaren Kommunikationen auf dem Schirm und die Theorie der Gesellschaft im Regal: Niklas Luhmann im Jahr 1984 in seinem Büro

Woran liegt es, dass das kritische Geistesleben der alten Bundesrepublik in jüngerer Vergangenheit ein reges Forschungs- und nicht zuletzt auch Publikumsinteresse auf sich zieht? Eine Vermutung: Die neue Bundesrepublik – die »Berliner Republik« – hat das geistige Leben im Dauerlimbo am Boden zerquetscht, so dass darin kaum noch Leben steckt, Panzer sind sowieso wichtiger. Wer der diktierten Verblödung widerstehen will, wendet womöglich sehnsuchtsvoll den Blick ins Damals. Ob das nun der ­Merve-Verlag ist – »Der lange Sommer der Theorie« von Philipp Felsch –, die Zeitschriften Alternative und Transatlantik – von Moritz Neuffer beziehungsweise Kai Sina in jeweils einer Monographie untersucht –, die Beiträge zur linken Kulturgeschichte der BRD werden mehr. Nun liegt mit Morten Pauls »Suhrkamp Theorie – Eine Buchreihe im philosophischen Nachkrieg« ein weiteres Buch vor, das in diesen Themenkreis gehört. Anhand der »Theorie«-Reihe wirft es einen Blick auf einen zentralen Mythos der kritischen Intelligenz in Westdeutschland: auf die Suhrkamp-Kultur.

Suhrkamp-Kultur, das meint Walter Benjamin, Theodor W. Adorno und Ernst Bloch, aber auch Bertolt Brecht und Ludwig Wittgenstein. Und mehr noch als die Autoren avanciert das Design zum Zeitzeichen, die berühmten Taschenbuchbände, ob tiefblau oder bunt mit schwarzer Schrift. Inzwischen gibt es sogar ein von Suhrkamp selbst vertriebenes 1.000-Teile-Puzzle (»Puzzle­spaß auf höchstem Niveau«), das ein Regal von »stw«-Bänden zeigt, also die berühmte Reihe Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, die in jeder geistes- oder sozialwissenschaftlichen Studenten-WG zum Inventar gehört. Theorie und Taschenbuch, diese Verbindung geht vor allem auf Siegfried Unseld zurück, der das Verlagshaus mit Sitz in Frankfurt am Main nach dem Tod von Peter Suhrkamp 1959 fit für den neuen Buchmarkt macht. Und dieser neue Buchmarkt besteht aus der Verbindung von dem, was man Bildungsexpansion und Konsumkultur nennt. Das Ergebnis ist die Formel: Taschenbuch plus Theorie gleich Suhrkamp-Kultur. Und erstaunlicherweise sind es gerade Philosophen, die sich besonders gut verkaufen lassen. Adorno landet mit »Minima Moralia« einen Beststeller, allerdings sogar schon vor der Paperbackrevolution.

Nach einigen Querelen

Pauls Buch, das auf seiner Dissertation beruht, untersucht nun ein besonderes Projekt, die »Theorie«-Reihe von Suhrkamp, die sich zwischen »stw« und »es«, der Edition Suhrkamp, einreihte und es im Durcheinander der Reihen oft nicht einfach hatte, sich zu profilieren, zudem fast die Hälfte der knapp über 200 Titel in der populären »stw«-Reihe noch mal aufgelegt – um nicht zu sagen: zweitverwertet – wurden. Die Idee allerdings war, mit »Theorie« ein unverwechselbares Unikum zu schaffen. Wobei als erstes die Eingebung kommt und später erst die konkrete Gestalt und der Titel.

Unselds Idee ist es, die wichtigsten Texte aus der Sphäre der Universität für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Doch der Verlag hat wenig Erfahrungen mit akademischer Textproduktion, also lädt man sich für die anfallende Vermittlungsarbeit Professoren ein, die außerdem als öffentliche Intellektuelle gelten. So treffen sich in einer ersten Runde im Juni 1963 auf Einladung des Verlags Adorno, Jürgen Habermas, Hans Heinz Holz und Unselds Doktorvater Wilhelm Weischedel. Doch bei dieser Konstellation bleibt es nicht. Warum, kann Paul in seinem Buch leider nicht wirklich aufklären. Am Ende sind es dann jedenfalls Habermas, Jacob Taubes, Hans Blumenberg und Dieter Henrich, die der Reihe ihre Gestalt geben sollen.

Ein »Professorenzirkus«, wie es aus der Runde selbst spöttisch heißt? Einfach ist es, wie Paul schildert, selten. Allein die Wahl eines geeigneten Titels erweist sich als mühselig. »Universitas literarum« ist im Gespräch, der aus den USA nach Westberlin gekommene Taubes schlägt »Humanitas« vor. Das zeigt, wie sehr man noch am Renaissanceideal orientiert war. Aufklärung ist unmissverständlich als Fixstern der Reihe festgelegt, gemeint ist aber auch eine Aufklärung mit und nach Marx – deutlich geprägt durch die »Frankfurter Schule«. Das »Zauberwort« Theorie passt als Titel weit besser zu dieser Tradition, wo das Verhältnis von aufklärerischer Praxis und Theorie oftmals selbst zum Thema wurde – wie in Adornos »Marginalien zu Theorie und Praxis«. Der Reiz des Zauberworts strahlt bis zu den Postautonomen und Antideutschen, die es damit freilich selten übers Etikett hinaus zur wirklichen Theorie gebracht haben. Später darf dann auch der Newcomer Niklas Luhmann noch im »Professorenzirkus« mitmischen, Habermas zieht sich nach einigen Querelen zurück, die auch mit den durchaus nicht niedrigen Beraterhonoraren nicht mehr beizulegen sind. 1985 wird die Reihe eingestellt.

Wieder Flaschenpost

Nach der Vorstellung von Unseld soll die »Theorie«-Reihe das »wissenschaftliche Aushängeschild des Verlags« werden. Das Programm reicht von Hegels politischen Schriften über zahlreiche Klassiker bis hin zu dem Neuesten aus Sprach- und praktischer Philosophie. Bücher wie »Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen« von Thomas Kuhn, »Die Gabe« von Marcel Mauss oder »Das Alltagsleben in der modernen Welt« von Henri Lefèbvre erschienen in der Reihe, der bestverkaufte Band ist »Erkenntnis und Interesse« von Habermas. Weitere Diskussionsbände widmen sich dem Einfluss von Claude Lévi-Strauss oder der Habermas-Luhmann-Kontroverse, außerdem werden Kant, Hegel und Feuerbach mit einer Gesamtausgabe gewürdigt. Vieles kommt als Übersetzung aus dem englischsprachigen Raum, man bemüht sich aber – mal mehr, mal weniger – auch um den französischen Strukturalismus. Autoren wie Michel Foucault und Jacques Derrida werden bei Suhrkamp verlegt, der Verlag macht mit dem Slogan »Keine Angst vorm Strukturalismus!« Werbung. Paul stellt die Reihe nicht nur im Gefüge des Verlags – unter anderem mit dem berühmten »Lektorenaufstand« –, sondern auch in den Debatten und intellektuellen Moden ihrer Zeit dar. Dabei kommt durchaus Erstaunliches zu Tage: Zum Beispiel die Begeisterung von Alfred Sohn-­Rethel für Derrida oder die hellsichtigen Kommentare von Taubes zur Studentenrevolte, der er attestierte, aus Politikverweigerung in den philosophischen Dogmatismus zu kippen, aber auch sein Bonmot über Adorno und Heidegger als »feindliche Brüder«.

Eine Zeitschrift, die das Programm der Reihe begleiten sollte – angedacht sind Pierre Bourdieu und Eric Hobsbawm als Korrespondenten – kommt allerdings nicht zustande. Mit dem »Deutschen Herbst« 1977 und dem Aufstieg der weniger theorieaffinen, sondern eher lebensreformerischen »Alternativen« bricht der »Markt für Marx« zusammen. Das Milieu, das nach Theorie verlangt und von ihr Gebrauch zu machen gedachte, zerfiel. »Die invisible community war verschwunden«, schreibt Paul. Die Theorie wird wieder zur Flaschenpost, wartend auf eine Gemeinschaft, die sie womöglich noch einmal entkorkt. Ökonomisch ist die Reihe kein großer Erfolg, doch das relativiert sich mit Blick darauf, dass die Suhrkamp-Kultur unter anderem dadurch zu einer Marke wurde. Pauls Buch erzählt mit dem Innenleben der Reihe nicht nur ein Stück Verlags-, sondern auch Gesellschaftsgeschichte. Das macht das Buch, neben der auffälligen und lobend zu erwähnenden Gestaltung, zu einer Lektüre, die nicht nur für ein Fachpublikum von Interesse ist. In dieser Hinsicht knüpft das Buch an seinen Gegenstand an: Es ist der Versuch, durch den Buchmarkt zu einer Entgrenzung des Wissens über den akademischen Betrieb hinaus beizutragen. Zurzeit landet man damit noch bei der Musealisierung der BRD-Kultur, doch die ist nicht notwendig das letzte Wort zu einer marxistischen Theoriebildung, das dürfte inzwischen auch klar sein.