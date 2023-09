Harald Tittel/dpa Neue Lufthansa-Linie: F-35 bei US-Air Base Spangdahlem in Rheinland-Pfalz (14.6.2023)

Der Einstieg der Lufthansa bei ITA-Airways, der früheren Alitalia, schien seit Mai unmittelbar bevorzustehen. In dieser Woche stellte sich nun heraus, dass die Teilübernahme platzen könnte. Der italienischen Wochenzeitschrift L'Espresso zufolge dürfte der von der Regierung Meloni gefeierte »erfolgreiche Deal« in Brüssel kaum genehmigt werden. Jede Fusion dieser Art muss von der Wettbewerbskommission der EU bewilligt werden, und wie ein Sprecher der EU-Exekutive dem L'Espresso versicherte, ist bei der Kartellbehörde bisher kein dementsprechender Antrag eingegangen.

Zuletzt äußerte die Lufthansa Besorgnis über ein Gerichtsverfahren, das 77 entlassene Alitalia-Mitarbeiter gewonnen haben. Vor einem Berufungsgericht in Rom erreichten sie ihre Wiedereinstellung. Weitere tausend Beschäftigte haben ähnliche Berufungsverfahren eingeleitet. Mit großer Aussicht auf Erfolg. Laut richterlichem Präzedenzurteil ist von einer vollständigen Wiedereingliederung der gut eintausend Beschäftigten bei ITA auszugehen, da die Entlassungen unrechtmäßig waren. Noch sind juristische Fragen offen, aber Lufthansa nimmt Abstand, und so wird in diesen Tagen bereits ein möglicher neuer Partner genannt: Gianluigi Aponte, Chef des Kreuzfahrtriesen MSC, soll Interesse signalisiert haben, an die Stelle der deutschen Fluglinie zu treten.

Sollte der Deal zwischen Rom und Frankfurt noch scheitern, wäre das ein weiteres Kapitel in der Abwicklung der Alitalia mit viel Steuergeld. Die Konkurseröffnung 2018 war nur der zwischenzeitliche Höhepunkt einer jahrzehntelangen Krise. Fast 14 Milliarden Euro Steuergelder sind mittlerweile in die Fluggesellschaft geflossen, die umbenannt wurde, aber Flugzeuge, Slots und Manager blieben erst mal dieselben, und auch unter der Leitung wechselnder Kommissare machte die Linie weiterhin Verluste. Die Regierung Berlusconi gewährte eine Reihe von »Überbrückungskrediten«, deren Laufzeiten von den folgenden Regierungen nach und nach verlängert wurden. Schließlich finanzierte der Staat auch den längsten und teuersten Entlassungsfonds der Geschichte Italiens.

Seitdem sucht Rom einen industriellen Betreiber, der die Fluggesellschaft saniert, ohne die Verbindungen zwischen Politik und Unternehmen zu lösen. Die Wahl schien auf Lufthansa gefallen, aber vielleicht waren die Verhandlungen ein halber Bluff. Der Frankfurter Konzern hat lukrativere Marktallianzen im Visier. Wie am Dienstag bekannt wurde, wird noch im September eine Kooperation mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall beginnen. Die Technologieabteilung der Frankfurter Fluggesellschaft soll zunächst einmal die Instandhaltung der Tarnkappenbomber F35 übernehmen. Wenn die zivilen Geschäfte nicht laufen wie gewünscht, erweitert man die Aktivitäten eben im militärischen Sektor. Die Marke mit dem Kranich wird also nun Ersatzteile für die US-Kampfflugzeuge von Lockheed Martin bereitstellen.

Alle Parteien gehen von langfristig profitablen Geschäften aus. Rheinmetall nutzt die Gelegenheit zur Eroberung weiterer Marktanteile in Sachen Luftkrieg. Und die Lufthansa hat ja auch längst schon Aufträge aus dem Sondervermögen der Bundeswehr übernommen. Sie betreffen die Boeing P-8 Poseidon und den Transporthubschrauber Chinook. Eine Neuigkeit ist, dass die Maschinen, die die Lufthansa ab diesen Monat instandhalten wird, für den Transport von nuklearen Sprengköpfen vorgesehen sind.