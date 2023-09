Abdulla Al Neyadi/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS Machtschach: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen konfrontiert den Präsidenten der VAE, Mohammed bin Sajid Al Nahjan (Abu Dhabi, 7.9.2023)

Eine Delegation aus den USA, Großbritannien und der EU erhöht den Druck auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei einem Besuch in Dubai Anfang der Woche wurden die VAE aufgefordert, die gegen Russland verhängten Strafmaßnahmen einzuhalten. Den Emiraten wird vorgeworfen, Produkte nach Russland zu liefern, die auf westlichen Sanktionslisten stehen.

Konkret geht es Berichten verschiedener englischsprachiger Medien zufolge darum, die Lieferung von Computerchips, elektronischer Ausrüstung und anderen Produkten, die ganz oder teilweise in den USA hergestellt wurden, an Russland zu unterbinden. Es handelt sich demnach um sogenannte Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden können. USA, Großbritannien und die EU geben an, die Produkte dienten Russland bei der Waffenproduktion für den Krieg in der Ukraine.

Anfang August hatte der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, Jacob Sullivan, bei einem Treffen mit Staatsoberhaupt Mohammed bin Sajid Al Nahjan auf eine Kursänderung der Emirate gedrängt. Am Donnerstag traf sich auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, mit dem Scheich. Man habe »verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit von EU und VAE besprochen«.

Washington verkündete, die Gespräche seien Teil eines »breiten diplomatischen Engagements« mit Partnerländern, bei dem es darum gehe, Russland für den Einmarsch in die Ukraine zur Verantwortung zu ziehen. Auch die Türkei und Kasachstan erhielten in den vergangenen Monaten Besuch westlicher Delegationen mit der Botschaft, den Handel mit russischen Unternehmen einzustellen, die auf den Sanktionslisten stehen. Ansonsten werde man dafür sorgen, dass Unternehmen aus den Ländern ihren Zugang zu G7-Märkten verlieren.

Die Emirate seien »ein Land unter Beobachtung«, hieß es im US-Finanzministerium. Unternehmen mit Sitz in den Emiraten sollen demnach zwischen Juli und November 2022 Waren »made in USA« im Wert von mehr als fünf Millionen US-Dollar nach Russland geliefert haben.

Vertreter der VAE erklärten gegenüber dem Wall Street Journal, man beachte die Vorschriften hinsichtlich des Exports von Dual-Use-Produkten und auch zur »Integrität des globalen Finanzsystems«. Im März 2023 wurde die Lizenz für eine russische Bank in den Emiraten widerrufen. Man halte sich an UN-Sanktionen, erklärte Handelsminister Thani bin Ahmed Al Sejudi im April gegenüber der Denkfabrik Atlantic Council.

Seit Februar 2022 haben die USA gegen Russland 3.126 Sanktionen verhängt. Auf der US-Sanktionsliste stehen darüber hinaus 158 Schiffe und 22 Flugzeuge Russlands. Zwischen Februar 2022 und August 2023 verhängte die EU insgesamt 1.411 Sanktionen gegen Russland. Die Sanktionen seit 2014 sind bei diesen Angaben nicht berücksichtigt.

Bei verschiedenen Abstimmungen in der UN-Vollversammlung haben die Emirate Russlands Einmarsch in die Ukraine verurteilt. Wie die Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten haben sie sich nicht den von USA und EU verhängten wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Weltweit wird der Konflikt in der Ukraine als Konflikt zwischen Russland und dem Westen eingestuft, aus dem man sich heraushalten will.

Die Beziehungen zwischen den Emiraten und Russland sind stabil. Der Beitritt der VAE zur Staatengruppe BRICS Ende August hat sie weiter vertieft. Beide Staaten arbeiten im Bündnis »OPEC plus« zusammen, einer Kooperation erdölexportierender Staaten, die sich alle zwei Monate auf die Ölfördermenge einigen.

Im Juni 2023 nahm VAE-Präsident bin Sajed am Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg teil und traf mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS versicherte bin Sajed dabei die Bereitschaft der Emirate, »auf jede erdenkliche Weise zu helfen, wenn wir in humanitären Fragen eine Rolle bei der Stabilisierung der Lage spielen können«. Putin seinerseits würdigte das »humanitäre Engagement« der Emirate, die im Februar 2023 einen Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Russland und der Ukraine vermittelt hatten.