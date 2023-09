Paul Zinken/dpa Polizeistreife im Görlitzer Park (Berlin, 6.9.2019)

Videoüberwachung, Schließzeiten, Polizeikontrollen, Umzäunung – das alles soll ausgewählte Grünflächen der Hauptstadt in Zukunft »sicherer« machen. Diese und weitere Maßnahmen wurden am Freitag bei einem »Sicherheitsgipfel« des Berliner Senats im Rathaus beschlossen, zu dem Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bereits Ende Juli geladen hatte. Ebenfalls beteiligt waren Innensenatorin Iris Spranger (SPD), Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) und Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) sowie Vertreter von Feuerwehr, Polizei und Verfassungsschutz. Wegner machte bei einer Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel am Nachmittag klar, worauf das Beschlossene in erster Linie hinausläuft: Man werde »den Angsträumen den Kampf ansagen und verstärkt auf Repression setzen«.

Den Hintergrund des Gipfels bildet, zumindest vordergründig, die mutmaßliche Vergewaltigung einer Frau im Kreuzberger Görlitzer Park im vergangenen Juni. Auffällig ist, dass auch der Leopoldplatz im Ortsteil Wedding (Bezirk Mitte) Gegenstand der Beratungen war. Clara Herrmann, Grünen-Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, betonte zudem in einer Pressemitteilung vor dem Gipfel, es brauche »berlinweite Maßnahmen«. Das zeigt: Es geht nicht um eine Reduzierung von Drogenkriminalität, die durchaus wünschenswert wäre. Vielmehr passen die autoritären Maßnahmen und martialische Rhetorik zu den rassistischen Ausbrüchen nach Silvester und der »Freibaddebatte«, die vor allem von der Boulevardpresse angeheizt wurde.

Das bekräftigte auch Ferat Koçak, der für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, am Freitag gegenüber jW: »Der Sicherheitsgipfel ist ein Treffen der Stadtsheriffs, nichts anderes. Es ist der Versuch, den rassistischen Kampagnen um Silvester, Schwimmbäder und Görli eine trügerische Legitimität zu geben«, so Koçak. Die allseits bemühten Hinweise auf die »grassierende Clankriminalität« in der Hauptstadt sind da ebenfalls nicht weit, auch wenn längst klar ist, dass es sich dabei um einen Pappkameraden handelt: So lassen sich zum Beispiel von allen 2022 aufgenommenen Straftaten in Berlin nur 0,2 Prozent der sogenannten Clankriminalität zuordnen.

Das Problem: Statt sich den Ursachen der Probleme zu widmen, wird an den Symptomen herumgeschraubt – so kann man glaubwürdiger eine Verstärkung des »Sicherheits«-Apparats anbahnen. Gegenüber dem Tagesspiegel betonte Wegner am Donnerstag, die »schwarz-rote« Koalition wolle Polizei und Justiz so ausstatten, »dass sich die Berliner wieder sicherer fühlen«. Statt Präventionsmaßnahmen zu intensivieren, Beratungsangebote auszubauen und die sozialen Ursachen der Probleme in den Blick zu nehmen, fokussierte der Gipfel fast ausschließlich auf repressive Maßnahmen und die »verstärkte Zusammenarbeit der Sicherheitsorgane«. Die SPD forderte in einer Resolution vom Dienstag zwar mehr Sozialarbeit und Drogenberatung, betonte im selben Atemzug allerdings die notwendige »intensive Bestreifung« und konsequente »Abschiebung überführter Dealer« sowie, kurioserweise, »nachhaltigen Pflanzenschnitt«. Auch diese Vorschläge wurden allesamt bei dem Gipfel durchgewunken.

In unmittelbarer Nähe des Leopoldplatzes, einem der beiden Spielfelder des autoritären Upgrades, betreibt der Verein Fixpunkt eine »mobile Drogen- und Suchthilfe«, seit April 2023 auch ein Drogenkonsummobil. Ähnliche Maßnahmen zur Prävention würden laut Ferat Koçak mit dem Berliner »Mangelhaushalt von Schwarz-Rot« zunehmend schwierig: »Speziell bei den Bezirken drohen Kürzungen bei Drogenberatung, Obdachlosenhilfe und im Jugendbereich. Was wir wirklich brauchen, ist soziale Sicherheit.«