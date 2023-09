Palmyra Verlag Frauen in Schwarz bei einem Protest gegen die israelische Besatzung in Westjerusalem (August 2005)

»Steht dem Parents Circle bei! Israelische Schüler haben das Recht auf Friedenserziehung« So heißt eine kürzlich lancierte Petition der New Yorker Nichtregierungsorganisation Partners for Progressive Israel. Sie unterstützt den Parents Circle (Elternkreis) in Israel/Palästina, eine Gruppe von etwa 700 Israelis und Palästinensern, die alle im Nahostkonflikt Angehörige verloren haben. Seit 20 Jahren haben jeweils zwei von ihnen – ein Israeli und ein Palästinenser – Oberstufenschülern ihre Leidensgeschichte und ihren Weg in die Versöhnungsarbeit geschildert. 261mal sprachen sie im vergangenen Jahr in israelischen Schulen (Palästina: 20mal). Damit ist es vorerst vorbei – auf israelischer Seite.

Seit 50 Jahren

Die sogenannten Klassendialoge stünden »im Widerspruch zu den Werten des Bildungsministeriums«, ließ dasselbe verlautbaren. Partners for Progressive Israel ist darüber »empört, aber nicht überrascht«, und erbittet Unterstützung der Petition an Israels Bildungsminister Joaw Kisch (Likud). Sie besteht aus drei Sätzen. Einer lautet: »Palästinensische und israelische Hinterbliebene, die für Frieden eintreten, mundtot zu machen, gefährdet die israelische Demokratie.« Nach Ansicht von Partners for Progressive Israel hat der Elternkreis einen »unersetzlichen Beitrag für die israelisch-palästinensische Friedensbewegung geleistet.« Der aktuelle Vorfall zeige die Situation der Friedensbewegung in Israel heute.

Gleichzeitig sind mehr als 170 israelische, palästinensische oder binationale Organisationen und Initiativen, die sich für Dialog, Gleichberechtigung, Koexistenz, Menschenrechte oder Versöhnung engagieren, in der Dachorganisation ALLMEP (Alliance for Middle East Peace) gelistet – und ständig entstehen neue. Die Anfänge der Friedensbewegung reichen circa 50 Jahre zurück, als Uri Avnery, Exgeneral Matitjahu »Matti« Peled und Arje Lova Eliav von der Arbeitspartei Kontakte zur palästinensischen Birzeit-Universität und zu gemäßigten PLO-Leuten wie Issam Sartawi und Said Hamami (beide später ermordet) knüpften. Avnery nannte jene, die 1975 den »israelischen Rat für einen israelisch-palästinensischen Frieden« gründeten, »Pioniere des Friedens«.

Seitdem hat das Friedenslager manches Auf und oft ein Ab erlebt. Nach der ersten palästinensischen Intifada (Volksaufstand 1987–1991) habe es jedoch eine »Blütezeit« gegeben, meint Naomi Chazan, Politologin, Ex-Knesset-Mitglied und Aktivistin, in einem Beitrag für die Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. »Von da an (…) vergrößerte sich das Friedenslager und wurde viel aktiver.« Neue Gruppen, Initiativen und Denkfabriken entstanden – mit einem Schwerpunkt auf Dialog, wirtschaftlicher Kooperation oder Menschenrechten. Doch die Euphorie verflog bald: Die Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern stockten Mitte der 90er Jahre, Frustration stellte sich allseits ein. Palästinensische Selbstmordattacken, ein enorm beschleunigter israelischer Siedlungsbau oder die Tötung und Verbannung vieler Palästinenser zerfraßen das gerade erst mühsam aufgebaute Vertrauen.

Vernichtender Schlag

Im Sommer 2000 folgte der Camp-David-Gipfel. Für Redakteur Hillel Schenker vom Palestine-Israel Journal liegt darin der »Hauptgrund« für den Niedergang des Friedenslagers. Binnen zwei Wochen wollten der israelische Premierminister Ehud Barak, der palästinensische Präsident Jassir Arafat und US-Präsident William Clinton, wenn schon kein »Endstatusabkommen«, so doch wenigstens einen Fahrplan zur Konfliktlösung ausarbeiten. Als der Gipfel ohne Übereinkunft endete, passierte nach Schenkers Meinung der entscheidende Fehler: Gastgeber Clinton hatte versichert, keinem den schwarzen Peter zuschieben zu wollen, sollte der Gipfel scheitern. Doch »er gab Ehud Baraks Bitte nach und den Palästinensern die Schuld. So konnte Barak erklären: ›Es gibt keinen palästinensischen Partner für den Frieden.‹ Das war ein vernichtender Schlag für das Friedenslager.« Seitdem liegt es am Boden. Aktuell erscheint der Einsatz für Aussöhnung so aussichtslos wie noch nie – angesichts der nationalistischsten Regierung in der Geschichte Israels.

Der Elternkreis wurde nun vom US-amerikanischen Freundeskreis zu einem »Notfall«-Webinar eingeladen. Dabei gaben sich die vier Diskutanten, darunter eine Israelin und ein Palästinenser vom Elternkreis, kämpferisch. Man werde alles mobilisieren, um wieder an die Schulen zurückkehren zu können, denn wie eine der Diskutanten betonte: »Keiner kann uns stoppen.«