Elisabeth Gardet/IMAGO/MAXPPP Nur ein Unfall? Hier kollidierte ein Jugendlicher auf seinem Motorrad mit einem Streifenwagen (Élancourt, 7.9.2023)

Handelt es sich lediglich um einen bedauerlichen Unfall, oder gibt es den nächsten Fall willkürlicher Polizeigewalt? Am Mittwoch war der 16jährige Sefa in der Ortschaft Élancourt bei Paris nach einer Polizeikontrolle lebensgefährlich verletzt worden. Während die Behörden alles Fehlverhalten leugneten, gab sich Youssef Bouzrou, der Anwalt von Sefas Familie, am Freitag morgen im Sender France Info vom Gegenteil überzeugt.

Nach allem, was bekannt ist, war Sefa am Mittwoch in eine Polizeistreife geraten, als er mit seinem kleinen Geländemotorrad einen Gehweg benutzte. Als er einfach davonfuhr, soll er von den Beamten mit Blaulicht verfolgt worden sein. Dabei stieß er frontal mit einem zweiten Polizeiwagen zusammen. Rettungskräfte mussten Sefa reanimieren. Am Donnerstag meldete die Klinik Sefas Hirntod.

Hinsichtlich des Zusammenpralls steht Aussage gegen Aussage. Le Parisien zitiert Anwalt Bouzrou mit den Worten, dass »Augenzeugen bestätigen, dass sie das Polizeifahrzeug sehr schnell kommen sahen, um dem Motorrad den Weg abzuschneiden und mit ihm zu kollidieren«. France Info wiederum spricht davon, dass der zweite Polizeiwagen sich »langsam« genähert und Sefa im Moment der Kollision nicht nach vorne geschaut habe.

Bei der Staatsanwaltschaft in Versailles kann Bouzrou jedenfalls keinen Willen erkennen, den Fall aufzuklären. Das zeige sich allein schon daran, dass gegen die Polizeibeamten wegen »fahrlässiger Tötung« ermittelt werde. Wie könne man aber wegen eines Tötungsdelikts ermitteln, wenn Sefa bisher lediglich für »hirntod« erklärt wurde? Auch seien die Beamten am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt worden, ohne dass der Stand der Untersuchungen das zulasse. Bouzrou beantragte entsprechend, den Fall aus Versailles abzuziehen.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin befürchtete offensichtlich das Schlimmste: einen Aufstand wie nach der Tötung des Jugendlichen Nahel durch Polizisten Ende Juni, die landesweiten Protest provoziert hatte. Darmanin entsandte am Donnerstag schon einmal vorsorglich die speziell der Aufstandsbekämpfung dienende Brigade CRS 8 nach Élancourt, um einem Szenario wie damals vorzubeugen. Nach einer »ruhigen Nacht« sei sie am Freitag jedoch wieder abgezogen worden, berichtete France Info.