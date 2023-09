Chevron/Handout via REUTERS Gasterminal des Chevron-Konzerns in Australien (Pilbara Coast, 8.9.2023)

Der Streik ist da. Arbeitskampfmaßnahmen in Nordwestaustralien haben am Freitag einen Anstieg der Gaspreise ausgelöst. Nach mehrwöchigen ergebnislosen Verhandlungen um Löhne und Arbeitsbedingungen begannen rund 500 Arbeiter zweier Gasverflüssigungsanlagen des US-amerikanischen Konzerns Chevron mit dem Arbeitskampf. Die Geschäftsführung und die Gewerkschaft Offshore Alliance beschuldigten einander der Unvernunft und machten jeweils die Gegenseite für das Scheitern der Vermittlungsgespräche verantwortlich, die am Montag begonnen hatten.

Fakt ist, dass sich Chevron außergewöhnlich hartnäckig und unnachgiebig verhält. Die zwei anderen großen Unternehmen der australischen Branche für Flüssigerdgas (LNG), der internationale Shell-Konzern und die einheimische Woodside Energy Company, hatten sich mit ihren Beschäftigten schon im vorigen Jahr und im August geeinigt. Bei Shell hatte es allerdings 76 Streiktage gegeben, die Produktionsausfälle in Höhe von schätzungsweise 1,5 Milliarden US-Dollar verursacht hatten.

Australien ist gegenwärtig vor den USA und dem arabischen Fürstentum Katar die Nummer eins auf dem LNG-Weltmarkt. Hauptkunden sind China, Japan, Südkorea und die Insel Taiwan, die zwar völkerrechtlich Teil Chinas ist, aber praktisch wie ein unabhängiger Staat agiert. Da Flüssigerdgas wegen der Transportkosten überwiegend regional gehandelt wird, gelangt kaum australisches LNG nach Europa. Trotzdem reagierte auch der zentral ermittelte Gaspreis der Europäischen Union deutlich auf den Streikbeginn in Australien: Er stieg am Freitag um zwölf Prozent.

Falls es nicht rasch zu einer Einigung zwischen Chevron und den australischen Arbeitern kommt, plant die Offshore Alliance eine Ausweitung der bisher nur punktuellen, jeweils kurzfristig angesetzten Kampfmaßnahmen: Am 14. September soll ein Vollstreik beginnen, der zunächst – sofern es nicht vorher zu einer Verständigung kommt – bis zum 29. September dauern soll. Durch einen Vollstreik in den beiden Chevron-Anlagen würden bis zu sechs Prozent der globalen LNG-Produktion ausfallen.