Gleb Garanich/REUTERS Demnächst mit Granaten aus abgereichertem Uran ausgerüstet: Ukrainische Panzer während einer Übung am Freitag

Im Ukraine-Krieg ist offenbar immer mehr international geächtete Munition im Einsatz. Am Mittwoch räumte das US-Verteidigungsministerium ein, dass es die Ukraine massiv mit Streumunition beliefere, weil die konventionellen Artilleriegranaten knapp geworden seien. Das Ministerium kündigte außerdem an, die demnächst an die Ukraine auszuliefernden »Abrams«-Panzer würden mit panzerbrechenden Granaten aus abgereichertem Uran ausgerüstet sein. Streu- und Uranmunition sind beide von der UNO geächtet. Die USA, Russland und die Ukraine gehören jedoch zu den Staaten, die die entsprechenden Konventionen nicht ratifiziert haben.

Den Einsatz von Streumunition bestätigt indirekt auch ein Statement des von Russland eingesetzten Gouverneurs des besetzten Teils des Bezirks Saporischschja. Er hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass russische Truppen sich aus dem zerstörten Dorf Rabotino auf die umliegenden Hügel zurückgezogen hätten, weil es in Rabotino keine Möglichkeit mehr gebe, sich einzugraben. Streumunition dient genau dazu, im offenen Gelände operierende Truppen zu dezimieren. Gegen Soldaten in befestigten Stellungen oder Schützengräben sind sie dagegen nur eingeschränkt wirksam. Das liegt daran, dass sie in einiger Höhe über dem Boden explodieren und Hunderte von Schrapnellsplittern im Umkreis verteilen. Es liegt auf der Hand, dass sie damit eingegrabene Stellungen kaum erreichen können.

In Berlin ging unterdessen die Debatte darüber weiter, ob die BRD der Ukraine ihre weitreichenden Marschflugkörper des Typs »Taurus« liefern solle. Außenministerin Annalena Baerbock sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Grund für die Lieferung seien die russischen Minenfelder. Da das ukrainische Militär die russischen Nachschublinien anders nicht zerstören könne, habe sie für den Wunsch nach weiterreichenden Geschossen großes Verständnis. Dass diese Flugkörper dann auch Ziele im Innern Russlands angreifen könnten, spielte Baerbock herunter. Wenn die Ukraine aus Russland heraus angegriffen werde, müsse sie sich auch dort verteidigen können.

Am Freitag morgen schlug eine russische Rakete in das Polizeihauptquartier von Kriwij Rig ein. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurde ein Wachmann getötet, etwa 40 Polizisten wurden bisher verletzt geborgen. Die Suche dauerte am Mittag noch an. Zu dem Raketenangriff auf die Stadt Kostjantiniwka westlich von Bachmut am Mittwoch brachte der Bild-Mitarbeiter Julian Röpcke interessante Zusatzinformationen. Nach Analyse offizieller ukrainischer Bilder schrieb er, die Blickrichtung von Marktbesuchern und Spiegelungen auf herumstehenden Autos deuteten darauf hin, dass die Rakete aus Nordwesten – also aus der Richtung ukrainisch kontrollierten Gebiets – gekommen sei. Allerdings ließen sich Marschflugkörper so programmieren, dass sie auf einem indirekten Kurs ins Ziel flögen, versuchte Röpcke bei seiner Aussage auf Bild-Linie zu bleiben. Seine Feststellungen wurden in der Sache auch durch das von russischen Oppositionellen betriebene Portal »Conflict Intelligence Team« bestätigt. Dessen Analysten schrieben, Russland hätte keinen Grund gehabt, einen teuren Marschflugkörper auf Kostjantiniwka abzuschießen, weil die Ortschaft auch so in Artilleriereichweite für ihre Truppen um Bachmut liege. Bei dem Angriff waren 17 Marktbesucher getötet worden. Kostjantiniwka liegt etwa 15 Kilometer hinter der Front.