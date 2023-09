Lausanne. Der Schwimmweltverband World Aquatics öffnet die Tür für russische und belarussische Athleten. Nach ausführlichen Beratungen habe der Verband eine Reihe von Kriterien beschlossen, die die Rückkehr von Wassersportlern aus Russland und Belarus als neutrale Athleten ermöglichen, teilte World Aquatics am Montag mit. Bei der jüngsten Schwimm-WM im japanischen Fukuoka war der Start von Russen und Belarussen wegen des Kriegs in der Ukraine noch nicht erlaubt gewesen. Allerdings hat World Aquatics die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees zur Wiedereingliederung in den Weltsport frühzeitig unterstützt. (dpa/jW)