Berlin. Die Bundesliga ist im Vorstand der mächtigen European Club Association (ECA) weiterhin mit Spitzenpersonal vertreten. Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Oliver Mintzlaff von RB Leipzig wurden am Donnerstag wie erwartet in das Board der ECA gewählt. Bei der Generalversammlung der Klubvereinigung in Berlin wurde Eintracht Frankfurts Vorstandschef Axel Hellmann zudem mit einem Beobachterposten im Führungsgremium bedacht. ECA-Boss Nasser Al-Khelaifi hatte ihn am Vortag als »Freund« und Stimme der Vereine aus der kontinentalen Fußballmittelschicht bezeichnet. Im ECA-Board sitzt aus der Bundesliga zudem Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro. (dpa/jW)