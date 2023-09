jW

Auch wenn nicht jeder Polizist unser »Freund und Helfer« ist, muss die Polizei doch da sein, um die Rechtsordnung zu wahren. Das bezweifelt kaum jemand, auch wenn die Umsetzung mitunter zu wünschen übrig lässt. Auch ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Polizei nicht nur dann kommt, wenn der Betroffene entsprechend viel Geld hat. Solche Zustände will niemand. Man findet sie häufig in autoritären Staaten, nicht aber in einem Rechtsstaat wie unserem.

Jetzt aber geht Team Blau offensichtlich zum Angriff über. Innenminister Herbert Reul aus Nordrhein-Westfalen, der gern als »Law and Order«-General auftritt, hat klammheimlich die Gebührenordnung für das Land Nordrhein-Westfalen geändert. Als offenes Geheimnis gilt, dass er damit die sogenannten Klimakleber treffen will. Die sollen für verursachte Polizeikosten zahlen. Ausdrücklich ist das so aber nicht geregelt. Die Gebührenordnung gilt für alle vermeintlichen Störer. Und wenn dann Reuls Truppen der Meinung sind, dass beispielsweise ein Fanmarsch eine Störung darstellt, muss dafür gezahlt werden. »Unmittelbarer Zwang« ist das Schlagwort dafür.

Dieser unmittelbare Zwang kann allerdings vieles sein. Schubsen gegen den Fußballfan, Schlagstockeinsatz oder Wegtragen sind da nur ein paar Möglichkeiten. Offensichtlich wünscht sich Reul Friedhofsruhe statt einer lebendigen Zivilgesellschaft. Das Bündnis »Versammlungsgesetz NRW stoppen!« kritisiert etwa, dass eine Zahlungspflicht Menschen auch davon abhalten könnte, Grundrechte wie das Demonstrationsrecht wahrzunehmen. Und da Fußballfans bekanntermaßen häufig Adressaten von polizeilichen Maßnahmen sind, regt sich auch hier Widerstand. Die Fanhilfen aus Dortmund und Münster haben sich dazu geäußert. Fanszenen außerhalb von Nordrhein-Westfalen sollten sich anschließen, bevor noch andere Innenminister auf solche Ideen kommen. Denn eines ist klar: Ist die Tür der Repressalien ein Stück weiter geöffnet, wird sie nicht wieder zugemacht. Sie wird sich, im Gegenteil, immer weiter öffnen. Wenn es heute die »Klimakleber« und Fußballfans sind, die getroffen werden sollen, ist es vielleicht morgen der Familienvater, der für mehr Kitaplätze demonstriert.

»Sport frei!« vom Fananwalt.