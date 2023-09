Kevin Richardson/IMAGO/ZUMA Wire Die Riege der Quarterbacks der Baltimore Ravens: Anthony Brown, Josh Johnson, Tyler Huntley und Lamar Jackson beim Aufwärmen

Am Freitag startet die neue Saison der National Football League (NFL). Erneut werden sich im Laufe der kommenden Spielzeit 32 Teams um den Einzug in den Super Bowl streiten. Zum Auftakt trifft der letztjährige Champion, die Kansas City Chiefs, im heimischen Arrowhead Stadium auf die Detroit Lions. Die Chiefs sind dabei einer der Topkandidaten, am 11. Februar im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders abermals die Vince-Lombardi-Trophäe gen Himmel zu strecken. Zu den weiteren Favoriten gehören der letztjährige Finalist Philadelphia Eagles, die Cincinnati Bengals und die Buffalo Bills.

Wie so oft könnte jedoch wieder ein Team den Einzug in den Super Bowl schaffen, mit dem nur wenige vor Saisonstart gerechnet hätten. Vielleicht handelt es sich hierbei dieses Mal um die Baltimore Ravens, die zumindest so etwas wie ein Geheimfavorit sind. Die Organisation aus dem US-Bundesstaat Maryland gilt als eine der am besten aufgestellten in der gesamten NFL. Dazu gehört eben auch die Erkenntnis, mit einem gewissen Spielansatz nicht mehr weiterzukommen – und daraus dann die Konsequenzen zu ziehen.

Aus diesem Grund hat sich der zweimalige Super-Bowl-Champion vor der Saison von Greg Roman getrennt, seinem Offensive Coordinator (also jener Posten, der sich um die Strukturierung der Offensive kümmert und in der Hierarchie des meist riesigen Trainerstabs direkt unter dem Cheftrainer angesiedelt ist). Gerade in der vergangenen Saison präsentierte sich der von Roman ausgetüftelte Angriffsstil der Ravens recht eindimensional. Fairerweise muss erwähnt werden, dass Starquarterback Lamar Jackson verletzungsbedingt für längere Zeit ausfiel und in den Play-offs nicht zur Verfügung stand. Dennoch verloren die Ravens dort am Ende nur knapp gegen die Bengals.

Als Nachfolger von Roman wurde von den Verantwortlichen Todd Monken präsentiert. Der 57jährige arbeitete zuletzt im College-Football und betreute dort die Offensive der Georgia Bulldogs, mit denen er zwei nationale Meisterschaften in Folge holte. In der NFL war Monken für die Tampa Bay Buccaneers sowie die Cleveland Browns tätig.

»Er hat mehrfach nachgewiesen, ein offensives System zu entwickeln, welches Spielern erlaubte, auf dem höchsten Level erfolgreich zu sein«, zeigte sich Ravens-Cheftrainer John Harbaugh im Februar erfreut über die Verpflichtung von Monken. »Wir freuen uns alle darauf, mit der Arbeit zu beginnen und eine Offensive zu kreieren, die uns dabei helfen wird, um Meisterschaften mitzuspielen.«

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger gilt Monken als jemand, der bei seinem Ansatz viel Wert auf vertikales Passspiel legt. Zuvor lag der Fokus der Offensive von Baltimore vor allem auf dem Laufspiel. Der athletische Quarterback Jackson hat besser als zusätzlicher Ballträger denn als Werfer funktioniert. Das Passspiel wirkte daher zumeist recht unkreativ, schematische Lösungen bei der Ballverteilung durch die Luft fehlten in vielen Fällen.

Das könnte sich nun ändern, wie die Ravens bereits mit ihrer Kaderzusammensetzung andeuteten. Denn mit Neuzugang Odell Beckham, Rashod Bateman und Rookie Zay Flowers hat Jackson nun vielleicht das vielversprechendste Wide-Receiver-Trio zur Verfügung, seit er in Baltimore debütierte.

»Es könnte das Jahr sein, in dem bei den Ravens endlich einmal alles ineinandergreift«, sagte Experte Christoph Kröger zuletzt im Podcast »Down Set Talk!«. Die Erwartungshaltung, sie ist groß, was die Neuausrichtung des Angriffs von Baltimore angeht. »Wir alle wollen die Offensive der Ravens sehen!« meinte dann auch die Journalistin und NFL-Expertin Mina Kimes in ihrem Podcast.

Bei aller Vorfreude gibt es aber noch einige Fragen in bezug auf die Akteure, die die neue Herangehensweise letztlich umsetzen sollen. Alles steht und fällt dabei mit dem Quarterback: Wie findet sich also Jackson in den veränderten Umständen zurecht? Kann der wertvollste Spieler von 2019 sein Passspiel verbessern? Schlecht war es nie, aber zu oft fehlte die Konstanz.

Und wie sieht es mit der Gesundheit der zentralen Protagonisten aus? Denn sowohl Jackson als auch die Passempfänger Beckham und Bateman sind verletzungsanfällig. Flowers hingegen verfügt über noch keinerlei Erfahrung auf NFL-Niveau. »Es könnte natürlich auch sein, dass das Ganze nicht funktioniert. Ich glaube es zwar nicht – aber es könnte sein«, sagte Robert Mays im NFL-Podcast von The Athletic über die Ravens.