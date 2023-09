screenshot/youtube Hauptsache Hass: Anselm Urban »predigt« via Youtube gegen »Unchristliches«

Prediger einer in Pforzheim ansässigen christlich-fundamentalistischen Gemeinde fordern die Todesstrafe für Schwule und Lesben. Die Gruppe nennt sich »Baptistenkirche Zuverlässiges Wort«, ihr Hauptprediger ist der 25jährige Anselm Urban. In einem auf der Homepage der Gruppe veröffentlichten Schriftwechsel mit der Pforzheimer Zeitung heißt es: »Ich und wir als Baptistenkirche glauben, dass Homos mit der Todesstrafe bestraft werden sollen.« Urban bezieht sich dabei auf Passagen der Bibel, wonach jener sterben solle, wer »bei einem Mann schläft wie beim Weibe«. Der religiöse Eiferer ist der Auffassung, der gesamte Glaube müsse sich wörtlich aus den christlichen Schriften ableiten. Vollstreckt werden müsse die Todesstrafe für queere Menschen jedoch durch den Staat – die Bibel lehre, die weltliche Obrigkeit sei »Gottes Dienerin«. Auch die irrwitzige Vorstellung, die Immunschwächekrankheit AIDS sei »die Rache Gottes an Homos«, wird mit Verweis auf die christlichen Urtexte verbreitet.

Argumentativ greift Urban auf Strategien der religiösen Rechten der USA zurück. Da in liberalen Demokratien Religionsfreiheit gelte, dürfe er nicht beschränkt werden, schließlich müsse er als Prediger »kompromisslos zu Gottes Wort stehen«. Rassismus und andere Diskriminierungsformen unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit machte der radikale Theologe und Gründer der sogenannten Home-Schooling-Bewegung, Rousas John Rushdoony (1916–2001), ab den 1970er Jahren populär.

Auf queerfeindliche Hetze von Urban hatte das Portal queer.de bereits Ende 2021 aufmerksam gemacht, noch bevor die »Baptistenkirche« in Pforzheim gegründet wurde. Nachdem sich die Gemeinde in der Stadt niedergelassen hatte, forderten im März 2023 zwei Landtagsabgeordnete der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen von Innenminister Thomas Strobl (CDU), die Gemeinschaft zu verbieten. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe nahm erste Ermittlungen wegen Volksverhetzung auf. Später folgten weitere Anzeigen. Der Verfassungsschutz meldete im Juni, er beobachte die Gruppierung und habe sie dem Bereich »Verfassungsschutz­relevante Delegitimierung des Staates« zugeordnet, zu dem sonst die sogenannten Reichsbürger zählen. Auf Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg teilte das Innenministerium mit, die »Baptistenkirche« richte sich »aus verfassungsrechtlicher Sicht gegen die Menschenwürde« nach Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Kommune Pforzheim prüft, ob sie der Gemeinschaft die Nutzungserlaubnis für ihre Räumlichkeiten in der Stadt entziehen könne.

Anfang Juli kommentierte queer.de: »Solange die Behörden den Fundis nicht die technischen und strukturellen Mittel entziehen, mit denen sie ihre Hetze begehen, werden sie mit den Mordaufrufen (…) nicht aufhören.« Die Plattform sollte recht behalten. Wenige Tage später wetterte Urban gegen Juden und »ihre dümmlichen Gesetze«. Im August berichtete der SWR von weiteren Ermittlungen, nun offenbar gegen einen zweiten Prediger. Moses Golla hatte gegenüber dem Anführer einer konkurrierenden freikirchlichen Gemeinde in Pforzheim Todeswünsche formuliert. Sein Rivale müsse sterben, zuvor möge Gott ihm »alle Zähne und alle Knochen« brechen. Die Hassrede wurde inzwischen von der Homepage der »Baptistenkirche« entfernt. Auf Youtube ist die andert­halbstündige Predigt weiter online, allerdings ohne die betreffenden Stellen. Auf anderen Plattformen ist die Rede vollständig abrufbar. Das Verfahren sei mittlerweile an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden, hieß es beim SWR weiter.

Vermutlich aufgrund des Ermittlungsdrucks hat sich Urban inzwischen in die USA, zur Mutterkirche, abgesetzt. Die »Baptistenkirche Zuverlässiges Wort« ist Ableger der in Arizona ansässigen »Faithful Word Baptist Church«. Beide gehören zum ultrakonservativen Netzwerk »New Independent Fundamentalist Baptist«. Die wöchentlichen Predigten sendet Urban per Video nach Pforzheim an die keine 30 Mitglieder umfassende Gemeinde. Dort treffen sich Aktive jeden Sonnabend zum Missionieren. »Seelengewinnen« wird das persönliche Gespräch in der Fußgängerzone oder an der Haustür genannt. Da Verwechslungsgefahr mit weniger radikalen Baptisten besteht, grenzt sich deren Dachverband »Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland« von der Gemeinde in Pforzheim ab.

Der Journalist und Theologe Fabian Maysenhölder hat sich in seinem Podcast zu neureligiösen Bewegungen ausführlich mit der Gemeinde befasst und bezeichnet diese darin als »fundamentalistische christliche Hassgruppe«.