IMAGO/Political-Moments Passt kaum ins Portemonnaie: 500-Euro-Schein

Seit 2019 werden sie nicht mehr hergestellt. Den »Währungshütern« in Frankfurt am Main soll aufgefallen sein, dass sie für illegale Geschäfte und als Schwarzgeld genutzt werden. Stimmt, Pfandleiher kennen sie, Auto- und Drogenhändler auch. Aber Max Mustershopper und Nancy Normalverdienerin bekommen die lila Dinger nur äußerst selten zu Gesicht. Gut so, denn schön sind sie nicht. Der 500-Euro-Schein, heißt es lapidar auf www.eu-info.de »zeigt Symbole moderner Architektur am Ende des 20. Jahrhunderts«, hier eine Autobahnbrücke und irgendwelche Büroklötze. Anders als der Zwanni, der Fuffi und der Hunni hat der Schein nicht mal einen Namen, dabei war er bei seiner Einführung am 1. Januar 2002 soviel wert wie ein Tausi. Der zeigte die Grimms und ihr Wörterbuch, der davor ein Bild von Cranach d. Ä. und den Dom zu Limburg an der Lahn, jeweils in dezenten Brauntönen. Damals passte reich und schön noch zusammen.

Gut, alles wird hässlicher. Aber die Halbtausis sind auch noch unpraktisch. Erst mal zu groß, 16 mal 8,2 Zentimeter, sie passen kaum ins Portemonnaie. Müssen sie auch nicht, warum sollte man sie mit sich herumtragen, wenn zweitens der Mann im Kiosk und die Frau an der Supermarktkasse nur den Kopf schütteln, sofern man mit so einem Lappen eine Kiste Bier oder ein Pfund Kaffee kaufen möchte? Sie fühlen sich auch gar nicht an wie Geld, ihr Wert ist völlig abstrakt. Bei einem Heiermann (fünf Euro) ist klar: Drei Brötchen, eine Packung Käse und ein Bund Radieschen für die Mittagspause, dann bis Feierabend eine Packung Kaugummis. Oder fasten und zwölf Kippen rauchen. Oder 0,5 Gramm Gras. Aber ein 500er? Zweitausend davon, 2,24 Kilogramm Papier, und schon hat man eine »Mio«, wie die Leute sagen, die mit solchen Zahlen jonglieren. In der DDR waren Hunderter die größten Banknoten. Die massenhaft gedruckten 200- und 500-Mark-Scheine mit spielenden Kindern und Staatsratsgebäude kamen nie in Umlauf. Vielleicht, weil es die Menschen befremdet, dass ein paar bunte Papiere einen Monat Arbeit bedeuten sollen?