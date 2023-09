imago images/Oliver Schaper Hat das Ballett Dortmund weltberühmt gemacht: Xin Peng Wang

Edle Schokolade schmeckt auch Ballettleckermäulern. Beim Ballett Dortmund verwöhnt man derzeit den Chef, den chinesischen Choreographen Xin Peng Wang, zum Start seiner Jubiläumsspielzeit mit Pralinen aus Sahnetrüffel und Zartbitter. »XPW« prangt auf den Schachteln, die Zahl 20 hat man sich indes gespart. Aber 20 Jahre lang leitet Wang jetzt das Ensemble, und er machte aus einer eher unbedeutenden Tanztruppe ein international anerkanntes Weltballett. Seine Handlungsballette wie der »Zauberberg« nach Thomas Mann, zwei Stücke nach Goethes »Faust«, eine Trilogie nach Dantes »Göttlicher Komödie« oder »Der Traum der roten Kammer« nach dem klassischen chinesischen Roman von Cao Xueqin mit der Musik von Michael Nyman, das im Januar 2024 wieder in Dortmund zu sehen sein wird, haben Wang und sein Ballett Dortmund berühmt gemacht.

Studiert hat der gebildete Mann einst in Beijing und an der Essener Folkwang-Universität der Künste – und soeben feierte er seinen 67. Geburtstag. Mit einem Galaprogramm mit der virtuosen Starballerina Marianela Núñez aus London, der tollen Polina Semionowa aus Berlin und der seelenvollen Anna Tsygankowa aus Amsterdam wird zudem am Wochenende im Dortmunder Opernhaus glanzvoll das Jubiläum gefeiert.

Am 21. Oktober wird dann die dritte Version von Wangs »Schwanensee« premieren: Prinz Siegfried soll darin als verwöhnter Künstler seinen Halluzinationen unterliegen. Eine weitere Highlightpremiere wird mit dem choreographischen Doppelprogramm »Metamorphosis«/»Affairs of the Heart« von David Dawson am 13. April 2024 erwartet. Dawson käme auch sehr gut als Nachfolger von Wang in Frage. Denn der Chinese, der mit einer Violinistin und Landsfrau verheiratet ist, entschied schon vor Jahren, sich 2025 zurückzuziehen. Und der stilbegabte Brite Dawson leistet seit Jahrzehnten hervorragende schöpferische Ballettarbeit. Er fühlt sich zudem reif für einen Direktorenposten, sagt er.

Derweil bibbert man andernorts um die Qualität des Balletts, denkt man an eine fatale Neubesetzung des Chefs. Beim Staatsballett Berlin (SBB) droht der Start in die Spielzeit wegen einer sensationsgeilen Werbekampagne aus dem Ruder zu laufen. Der Fotograf Florian Hetz wurde beauftragt, verschiedene Posen von Tanzkünstlern aufzunehmen. Doch daraus wurde nichts. Statt dessen sieht man nackte Haut, krallende Finger und geöffnete Münder in hässlichen Großaufnahmen, ganz so, als würde ein moderner Puff beworben. Ein solches Foto wurde bereits aus dem Kontext einer Stellenanzeige entfernt, weil es Assoziationen von sexualisierter Gewalt verursachte. Auf der Homepage vom SBB und im Berliner Stadtraum prangen aber unverhohlen weiter die sexistischen Bilder, die teilweise an verhaltensgestörte Jugendliche erinnern, die an sich selbst herumschnüffeln. Der aus Marburg stammende Christian Spuck, aktueller Ballettintendant Berlins, hat sich mit solchen Imagefotos den Start in seinen neuen Job nicht gerade erleichtert.

Ab dem 20. Oktober kann Spuck dann zeigen, was er choreographisch drauf hat. »Madame Bovary«, sein neues Werk, wird dann uraufgeführt, nach dem Roman von Gustave Flaubert. Um Verschwendungssucht und Ehebruch, provinzielle Langeweile und Realitätsflucht durch Konsum soll es gehen. Spuck engagierte mit Haruka Sassa übrigens eine Ziehballerina von Xin Peng Wang als neue Prima. Ob sie die Titelheldin Bovary tanzen wird, bleibt abzuwarten.

Literarische Stücke gibt es auch beim Hamburg Ballett, in der letzten Spielzeit mit John Neumeier als Chef. Vergangenes Wochenende stand der 84jährige noch selbst beim »Tanz auf dem Rathausmarkt« vor rund 3.000 Zuschauern live auf der Bühne. Mit der Wiederaufführung seiner »Endstation Sehnsucht« von 1983 zeigt Neumeier ab dem 17. September ein sozusagen klassisches Stück US-amerikanischer Theaterliteratur, das frei nach Tennessee Williams sexuelle Gewalt und das Tabu von Homosexualität thematisiert. Am 27. Oktober kehrt dann das Shakespeare-Ballett »Romeo und Julia« mit Sergej Prokofjews Musik in jugendfrischer Besetzung zurück auf den Hamburger Spielplan: sehr empfehlenswert, mit und ohne Ballettpralinen.